Está claro que el español o castellano es uno de los idiomas referentes a nivel mundial, tanto en número de hablantes con casi 600 millones de personas en el mundo, como por el número de países en los que el español está como lengua oficial, en concreto 22. Una lengua que convive con otras muchas lenguas vivas y dialectos diferentes en todo el mundo y que también destaca por ser una de las más ricas y por su elevado número de palabras y términos recogidos actualmente en el diccionario de la RAE.

Términos entre los que se encuentran desde las palabras más comunes, a las más raras o incluso algunas de las palabras más largas de nuestro idioma. Pero… ¿Cuál es realmente el número de palabras que tiene el español?

Una cifra difícil de concretar

Es importante destacar que este número no deja de ser una cifra no del todo exacta ¿La razón? Aunque la única forma de medir la cantidad de palabras que tiene en la actualidad el español es teniendo como referencia el número de términos recogidos a través del diccionario de la RAE. En ningún diccionario podremos encontrar todas las palabras utilizadas en un idioma, ya que como sucede en la mayoría de lenguas vivas, siempre aparecerán nuevas palabras que debido a su corta vida aún no estén recogidas en el diccionario.

Esta es una de las razones por las que averiguar exactamente el número de palabras que tiene el español es algo muy difícil de concretar o casi imposible. Aún así y aunque no podamos contar con esa precisión en la respuesta, sí que podemos acercarnos a esa posible cifra de palabras que actualmente tiene el español y que sí están contempladas por la RAE.

¿Cuántas palabras tiene el español?

El español cuenta con más de 93.000 palabras según el Diccionario de La Real Academia Española, entre las que es posible encontrar más de 19.000 palabras calificadas como americanismos. Aunque la cifra varía en función de la fuente que consultemos, como por ejemplo con el Diccionario Histórico de la Lengua Española que también pertenece a la RAE y que aglutina más de 150.000 palabras, entre las que además se encuentran arcaísmos y palabras en desuso que ya no se utilizan en el lenguaje hablado.

Un número de palabras que continúa incrementándose con cada actualización de la RAE. De hecho, en la última actualización 23.5 del diccionario la digitalización y tecnificación de nuestras sociedades también se ha reflejado en nuevos términos como bitcóin, bot, criptomoneda o webinario, entre otros. Algo que también ha traído la irrupción del coronavirus y la pandemia en nuestras vidas, con nuevos términos como COVID, cubrebocas, vacunología, triaje… Y todo ello sumado a otras muchas novedades como: enoturismo, cisgénero, pansexualidad, poliamor, transgénero u otras palabras coloquiales usadas en el día a día por muchos hablantes españoles como empanado, quedada o chuche.

