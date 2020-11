Curiosamente, en España el tamaño del salón es de entre 15 y 20 metros cuadrados. Además, casi la mitad de nosotros dormimos en el sofá. No solo eso, sino que un 46% de los españoles pasamos más de 3 horas en el salón. Por encima de la media están los murcianos: un 20% más disfrutan de esta estancia por encima de las 3 horas. En consecuencia, tanto tiempo pasamos en el salón que se ha convertido en una de las zonas esenciales del hogar que debemos limpiar a diario, entre otras razones, por el sofá. Por eso, te contamos trucos caseros para limpiar un sofá de tela y así, evitar manchas y gérmenes.

Los mejores trucos caseros para limpiar un sofá de tela

1. Con vinagre y bicarbonato

La primera posibilidad para limpiar un sofá de tela de forma casera es con vinagre y bicarbonato. En primer lugar, tenemos que elaborar una mezcla de estos dos elementos, pero no de cualquier forma. En primer lugar, llena un recipiente con un litro de agua templada, añade un vaso de vinagre y una cucharada de bicarbonato. Luego, disuelve los productos y con la mezcla, humedece un paño. Luego, ya podemos usar ese trapo para limpiar el sofá, pero de una forma en concreto: con movimientos circulares, especialmente en aquellas zonas más sucias o que estén manchadas. Una vez aplicada la disolución, tenemos que dejarla que actúe.

2. Con percarbonato de sodio

Otro truco casero es usar percabonato de sodio. En este caso, nos encontramos con un derivado del carbono, ideal como producto para quitar manchas incrustadas y difíciles de eliminar de los sofás. Concretamente, se recomienda esta fórmula si tienes un sofá blanco.

Los pasos a seguir son los siguientes: En primer lugar, llena un recipiente con un litro de agua tibia y añade 3 cucharadas de percarbonato de sodio. Después, tras disolver el percarbonato en el agua, aplica el líquido en la superficie del sofá. Luego, también tenemos que dejar que el líquido actúe unos 10 minutos. Más tarde, frotamos y aclaramos con agua y dejamos que se seque.

3. Con sal y limón

En este caso, tenemos que exprimir tres limones y mezclar el líquido con la sal para que quede disuelta. Luego, con un paño limpio, frotamos el líquido elaborado sobre la mancha. Finalmente, aplicamos abundante agua para quitar la mezcla y dejamos que se seque. Esta fórmula es muy efectiva, sobre todo, cuando nos encontramos con manchas de grasa.

4. Con agua oxigenada o alcohol

También podemos optar por limpiar el sofá en seco y utilizar alcohol o agua oxigenada. Para ello, primero utilizamos un cepillo para quitar la suciedad más aparente de nuestro sofá. Luego, pasamos a usar la aspiradora para quitar restos de comida, polvo y pelos de humanos o de mascotas. Más tarde, pasamos a usar un trapo seco con un poco de agua oxigenada o alcohol. Con este trapo limpiamos rápidamente la superficie evitando mojar demasiado la superficie. Luego, echamos por el sofá bicarbonato de sodio y lo dejamos actuar. Cuando pase un rato (unos 15 minutos), volvemos a pasar la aspiradora para quitar toda la suciedad que ha salido.

¿Y si los trucos caseros no funcionan?

En caso de que las fórmulas anteriores no hayan funcionado lo suficiente, es decir, nuestro sofá siga teniendo manchas notables, no habrá más remiedo que probar con productos químicos. Eso sí, no puede ser cualquier producto en tanto que podemos estropear el sofá.

En caso de que el sofá se pueda lavar con jabón (eso lo sabremos por las instrucciones del fabricante), se recomienda usar un jabón en polvo que no contenga lejía, caso, por ejemplo, del Skip líquido.

