Resulta muy curioso saber que en España cada persona consume una media de 34 prendas al año y al mismo tiempo, desecha entre 12 y 14 kilos de ropa, la mayor parte de la cual es comercializada en el mercado de segunda mano, según el informe facilitado a Efe por la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (Asirtex). Además, buena parte de la ropa que tenemos la desechamos porque no la cuidamos bien, concretamente suele ocurrinos que la lavamos incorrectamente y se encoje o se estropea. Aquí te contamos qué tipo de telas se encogen al lavarse para que te libres de este problema.

¿Qué telas encogen en la lavadora?

1. El algodón

El algodón es una de las fibras textiles más utilizadas, de hecho, más o menos se podría decir que el 50% de la ropa está hecha de algodón (total o parcialmente). Se utiliza mucho para fabricar prendas de ropa que impliquen una gran comodidad, como es la ropa interior y las camisetas. Lo que ocurre con el algodón es que el algodón es un tejido que se encoge al lavarse con agua caliente y al meterlo en la secadora. Por eso, resulta recomendable lavar la ropa que esté hecha de algodón en agua fría porque así nos aseguraremos de que no se estropee ni se haga más pequeña.

Los consejos que necesitas son: en primer lugar, la ropa de algodón de color blanco la puedes lavar a una temperatura de hasta 60oC; en segundo lugar, en el caso de las prendas de algodón que no sean 100% de este tejido (es decir, que contengan también tejido sintético), las puedes lavar hasta una temperatura de 90ºC, y finalmente, la ropa de algodón de color se debe lavar a una temperatura de entre 30 y 40oC para que no pierda el color.

2. El lino

En segundo lugar, el lino (la fibra de la planta de lino) es otro de los tejidos que tiende a encogerse en la lavadora. Eso sí, el lino únicamente se encoje una vez, es decir, en los siguientes lavados ya no se estropeará (más). Para evitar estropear este tipo de ropa, debemos utilizar un programa de la lavadora que sea para ropas delicadas o meter estas prendas en bolsas aptas para lavadoras.

Lo que necesitas saber es lo siguiente: por un lado, los tejidos de lino blancos y más claros pueden lavarse hasta un máximo de 60 ºC; por otro lado, los de color deben lavarse a una temperatura de 40 ºC como máximo. En este último caso, muy importante tener en cuenta también que no podemos utilizar cualquier detergente, es decir, sería recomendable utilizar uno que no sea blanqueador para que la ropa no pierda su color.

3. La viscosa

La viscosa es una fibra de celulosa muy utilizada en la fabricación de tejidos porque imita fácilmente el tacto de la seda, el lino, el algodón o la lana. Se inventó a principios del siglo XX y fue utilizada con muy diversos usos en la industria. Sin embargo, cada vez se usa menos en tanto que su producción ha tenido un terrible impacto social y medioambiental.

En cualquier caso, si tienes prendas hechas con viscosa, deberás lavarse con un programa de lavadora para ropas delicadas y a una temperatura no superior de 40ºC para evitar que se estropeen.

4. La lana

De la misma manera que en los casos anteriores, la ropa hecha de lana encoge. ¿A quién no se le ha estropeado alguna vez, por ejemplo, un jersey de lana en la lavadora? El motivo por el que la lana (y el resto de tejidos) se encoge es porque es una fibra naturalmente flexible.

Para evitar que la ropa hecha con lana se estropee necesitamos: En primer lugar, usar un detergente neutro para ropa delicada; en segundo lugar, utilizar siempre la misma temperatura tanto para el lavado como para el secado (que no sea superior a 40ºC), y finalmente, envolver la prenda en una toalla y utilizar otra sobre la que poner la prenda para el secado (por tanto, no debemos usar secadora).

5. La seda

La seda es el material más delicado de todos y por eso, debemos tener mucho cuidado al lavar este tipo de prendas. Por eso, se recomienda lavar la ropa de seda a mano. En cualquier caso, si quieres utilizar la lavadora utiliza siempre el ciclo "delicado" y el más corto de todos. Y sobre todo, no pongas una temperatura mayor de 30ºC. Además, no se debe utilizar detergente con blanqueadores, sino que lo más recomendable es utilizar un jabón suave.