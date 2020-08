Las rutas de senderismo más espectaculares de España

Más allá de las rutas del senderismo del norte, España posee muchos otros rincones para practicar este deporte. Aquí te invitamos a que te pongas las botas de montaña, prepares tu mochila y los bastones, para recorrer algunas de las rutas de senderismo más impresionantes que podrás encontrarte por la geografía española y en las que no faltan parajes idílicos, cascadas, puentes colgantes, imponentes paisajes de granito, historia o frondosos bosques. Esto y mucho más es lo que encontrarás en estos recorridos en plena naturaleza que te proponemos.

1. Carros de Foc (Pirineos)

Si tienes experiencia en la montaña y te atreves con una ruta de varios días por Pirineos y recorriendo algunos de los parajes y refugios más impresionantes de España, te recomendamos esta situada en pleno Parque Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Saint Maurici. Un total de 55 kilómetros con unos 9.200 metros de desnivel acumulado, que se suele llevar a cabo en unas 5 o siete etapas (en función del estado de forma, la velocidad y la climatología). Esta ruta uno los 9 refugios de montaña que hay dentro del Parque Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici y es posible comenzarla desde el refugio que se prefiera y en el sentido que más os guste. Una ruta de alta montaña en la que el mapa y tu mochila pasarán a ser tus grandes imprescindibles y en la que además de grandes montañas, paisajes de granito y abundante vegetación, también te encontrarás con algunos de los ibones y presas más espectaculares de Pirineos.

Carros de Foc

2. Porta del Cel

Esta es otra de esas rutas por los Pirineos catalanes de varios días que no te querrás perder, su nombre quiere decir "la puerta del cielo" y no es un nombre elegido al azar ni mucho menos. De hecho se refieren a dos lugares emblemáticos por los que te llevará esta ruta que son: la cima más alta de Cataluña (Pica d’Estatas a 3.146 m) y el lago glacial más grande de esta comunidad autónoma (l’estany de Certascan). Una ruta de varias etapas que transcurre entre el Pirineo catalán y el Pirineo francés y que está indicada para gente con cierta experiencia en montaña sobre todo por sus 65 kilómetros y por sus 11.000 metros de desnivel. Por ella no faltarán los bosques frondosos, los valles profundos y las altas montañas por encima de los 3.000 m de altura.

porta-del-cel-pirineos

3. Cascada del Cinca y cascadas de Lalarri (Huesca)

Esta ruta circular desde el Valle de Pineta a las Cascadas de La Larri en pleno Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, es una de esas rutas cortas que sin duda merecen la pena sobre todo por el espectacular paisaje que disfrutaremos a lo largo de sus 11 km totales de recorrido. Una caminata que podrás empezar por una cómoda pista forestal en buenas condiciones por la que llegarás al puente sobre el río Cinca y que encontrarás bien señalizada. Tras llegar a este puente y unos kilómetros más tarde te encontrarás con la impresionante Cascada del puente sobre el barranco de La Larri. Desde allí podrás continuar hasta los Llanos de La Larri, donde daremos paso a una llanura repleta de vegetación, pastos y praderías. El final de esta ruta lo encontrarás siguiendo el camino por un sendero marcado que te llevará a las Cascadas de La Larri, allí podrás descansar y refrescarte en medio de un paisaje de cuento.

Cascadas del Cinca

4. La Cuevona y la Encantada (en las Médulas, Castilla y León)

Este lugar casi lunar es uno de los símbolos del Bierzo y es el resultado de un 'desastre' medioambiental que provocaron los romanos durante el siglo I, los cuales convirtieron estas montañas en ríos de barro en su afán por extraer de ese lugar grandes cantidades de oro. Veinte años después, ese lugar tan característico ha pasado a ser tan extraño como valioso llegando a convertirse en Patrimonio de la Humanidad. La ruta de senderismo que conduce a la Cuevona y la Encantada, es posiblemente una de las visitas más frecuentadas. Una caminata que transcurre por un camino bien señalizado, agradable, acompañado de estas grandes montañas que invitan a la reflexión y por el que llegarás a la famosa Cuevona. Una gigantesca galería que impone respeto desde la que unos pasos más allá, conseguirás llegar a la Encantada, otra de las galerías más conocidas y algo más accesible. Para volver solo tendrás que seguir el camino de regreso que parte desde en frente de la Cuevona.

Las médulas, Castilla y León

5. Ascenso al Pico Urbión (Soria)

Esta ruta de unos 10 km se encuentra situada en en plena Sierra de los Picos de Urbión y actualmente es uno de los rincones más visitados y más bonitos de Soria. Y no es de extrañar, porque este paisaje repleto de pinares, riachuelos, cascadas y lagos de ensueño forma parte del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión. Por esta ruta , no solo pasarás al borde de la Laguna Negra y de la Laguna Larga, sino que también caminarás entre bosques y cascadas hasta llegar a las vistas privilegiadas en lo alto del Pico Urbión. Por ella también tienes la opción de hacer un pequeño desvío para alcanzar el nacimiento del emblemático río Duero.

Pico Urbión, Soria

6. Ruta del Pozo Airón (Salamanca)

Otra de las rutas de senderismo más espectaculares de España es la del Pozo Airón. La ruta hasta este salto de agua de gran belleza no es de las más concurridas, sobre todo porque no lleva mucho caudal, pero aún así merece la pena. Podrás llegar a ella por un recorrido de ida y vuelta de unos 7km, una senda fácil y corta para todos los públicos y que podrás iniciar desde Pereña de la Ribera. La única pega, es que no se trata de una ruta señalizada pero aún así, su inicio sí está marcado en Pereña y tampoco tiene pérdida porque pasará de camino asfaltado a después ser una pista forestal. Una vez llegues al Pozo Airón, podrás situarte con cuidado detrás de la cascada dentro de una cueva natural labrada en la roca para poder disfrutar de esta Bonita cortina de agua. Un lugar de cuento y gran belleza que no querrás dejar de visitar.

Ruta del Pozo Airón

7. Cascadas del Purgatorio (Madrid)

Este increíble sendero situado en el valle alto de Lozoya es una gran opción para hacer una ruta de senderismo a las afueras de Madrid y en pleno valle alto de Lozoya. Puedes empezar la caminata desde el puente del Perdón, ubicado frente al monasterio antiguo de Santa María de Paular. Entre pinos, seriales, robles, sauces y avellanos acabarás llegando al Arroyo del Aguilón y poco después a las Cascadas del Purgatorio. Un salto de agua de más de 10 metros de altura, un paraje perfecto para desconectar y disfrutar del aire puro.

Cascadas del Purgatorio, Madrid

8. Camino Schmidt desde el puerto de Navacerrada (Madrid)

Esta ruta lineal de unos 6,5 km cuenta con bastante desnivel, pero por otra parte la podrás realizar por un camino en muy buenas condiciones, bien señalizado y apto para todos. Su nombre tiene que ver con que Eduardo Schmidt fue el encargado de señalizarlo en 1926. Un recorrido que nos llevará entre pinares y por parte de una antigua Calzada romana.

Camino Schmidt, Madrid

9. Ruta al Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara)

Este es uno de los hayedos más meridionales de España. Un espacio natural protegido que también es uno de los Parques más extensos de Castilla La Mancha. Aunque la mejor época para visitarlo es en otoño por la mezcla de colores que consiguen sus hojas, este es un lugar mágico del que conseguirás disfrutar en cualquier época del año. Para visitarlo tendrás que solicitar tu pase en la web de los espacios naturales de Castilla La Mancha ya que sus visitas están reguladas para garantizar una afluencia controlada.

Hayedo de Tejera Negra, Guadalajara

10. Ruta del Agua en Chelva (Valencia)

Este paseo aproximadamente de tres horas puede realizarlo desde Chelva o desde Calles y transcurre por un trazado circular que combina naturaleza y cultura, acompañado en todo momento del rumor del agua por las numerosas fuentes, lavaderos y sobre todo por el río Tuéjar o Chelva. Las señales y los paneles informativos facilitan su recorrido y la ruta te llevará a pasar junto al río y por varios puentes de madera todo en línea recta y hasta encontrarte la famosa Playeta. Una zona espectacular a la vista y perfecta para refrescarnos en verano.

Ruta del Agua, Valencia

11. Puentes colgantes de Chulilla

Esta es una de las rutas más bonitas que podrás hacer en el interior de la provincia de Valencia y discurre por las Hoces del río Turia. Un cañón labrado por el paso del agua durante miles de años que ha dejado un paisaje espectacular dentro del Parque Natural Municipal de los Calderones. La ruta que parte desde Chulilla te adentrará en el cañón a través de puentes colgantes hasta la Presa de Loriguilla, construida en los años 50 y que retiene las aguas del río Turia. Un lugar perfecto para disfrutar del paisaje, el silencio y la naturaleza.

Puentes Colgantes de chulilla

12. Cañón de Almadenes (Murcia)

Esta es una de las rutas más famosas de la región de Murcia y por ella nos encontraremos con un recorrido montañero que transcurre por un ambiente vertical, aéreo y vistoso. El origen de este impresionante cañón se explica por la existencia de una falla tectónica que corta estratos superpuestos de dolomitas y calizas. Es precisamente ahí donde el río también ha ido labrando este particular paisaje. La ruta es circular y transcurre entre las localidades de Cieza y Calasparra y sale de la antigua central hidroeléctrica de Almadenes y sus 10 km bordeando todo el cañón podrás hacerlos en unas 4 horas a ritmo normal.

Cañón de Almadenes, Murcia

13. El Caminito del Rey (Málaga)

Hasta hace unos años este recorrido de casi 8 km en la zona de Málaga (Andalucía) era considerado uno de los más peligrosos, pero tras su rehabilitación es mucho más seguro y perfecto para vivir una experiencia única sobre sus pasarelas construidas sobre desfiladeros a más de 100 metros de altura. El recorrido de esta ruta es lineal y en sentido único y descendiente de Norte (Ardales) a Sur (El Chorro). Una vez finalizado el recorrido y para volver al aparcamiento de la Zona Norte podrás coger un autobús lanzadera. Otro dato que debes conocer es que para recorrerlo necesitarás comprar entradas que podrás sacar a través de la página web oficial.

El caminito del Rey

14. Ruta del Carlos V PR-CC-1

Esta ruta conecta los territorios del Valle del Jerte y La Vera cruzando la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, como hiciera hace casi 500 años, en 1556 el Emperador Carlos I de España y V de Alemania, cuando emprendía su viaje de retiro a su Palacio de Cuacos de Yuste. Esta ruta que atraviesa la Sierra de Tormantos, la ideó con ayuda de los lugareños precisamente para evitar un trayecto de varios días. Una ruta que actualmente está señalada como PR-CC 1 y en la que se entremezclan historia y paisaje natural, gran parte dentro de la RN Garganta de los Infiernos. Un recorrido lineal de unos 27,7 km que te llevará unas 9 horas y que parte desde la localidad de Tornavacas.

Ruta de Carlos V

15. Ruta de los Pilones (Garganta de los Infiernos)

Esta ruta ofrece dos posibilidades de ruta una lineal y de 3 km (señalada con marcas verdes y blancas) o la circular por la "Ruta de la Garganta de los Infiernos" (con marcas amarillas y blancas. Ambas nos conducirán por paisajes espectaculares en plena Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos y por algunos de los lugares más emblemáticos. La ruta podrás comenzarla desde el Centro de Interpretación de la fauna y la flora de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, donde podrás ascender entre robles hasta el mirador del Chorrero de la Virgen y llegar al paraje de los Pilones, una de las zonas de baño más bonitas del país. Unos tres kilómetros de recorrido que podremos alargar siguiendo las marcas de la Ruta de la Garganta de los Infiernos.

Ruta de los Pilones

16. Cahorros de Monachil (Sierra Nevada)

Este recorrido te llevará a descubrir este impresionante desfiladero labrado por el río Monachil, un paraje en el que podrás disfrutar de un paisaje espectacular en plena naturaleza. Para iniciar la ruta tendrás que partir de Monachil por la carretera que sube hacia el Purche, a pocos kilómetros encontrarás un aparcamiento con vallas que es la era del Portachuelo, ahí podrás dejar tu vehículo para comenzar la ruta. Existen varias posibilidades de ruta pero la que te proponemos es la subida por los Cahorros altos y el descenso por los Cahorros bajos, un recorrido de ida y vuelta con unos 4 km de recorrido que podrás empezar por una pista que parte por debajo del aparcamiento en dirección a los Cahorros. Miradores naturales, puentes colgantes, cascadas… Esto y mucho más es lo que te encontrarás en esta caminata.

Ruta de los Cahorros de Monachil

También te puede interesar...