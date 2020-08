¿Se puede hacer barbacoa en la playa? Esta es una pregunta muy frecuente que surge a lo largo de los meses de verano en los que nuestros planes giran en torno a la costa y a pasar los días en las mejores playas de España. Sin embargo, en muchas ocasiones buscamos hacer barbacoas y es aquí cuando llegan las dudas, más aún este verano de las vacaciones 2020 debido a la crisis del coronavirus. De tal forma que para aclarar esta cuestión, aquí te contamos si se puede hacer barbacoa en la playa en España o por el contrario, está prohibido.

¿Está prohibido hacer barbacoa en la playa?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que poder o no hacer una barbacoa en la playa depende de lo legislado por cada ayuntamiento, es decir, no hay una ley estatal que regule esta cuestión, sino que cada municipio se encarga de decidir si en sus playas se puede hacer barbacoas según las circunstancias.

Las playas quedan reguladas por la Ley de Costas y por el Real Decreto que aprueba las normativas con el objetivo de mantener protegidas estas zonas naturales. Sin embargo, al final son las ordenanzas municipales las regulan estas actividades y multan en caso de realizarse infracciones.

En consecuencia, a priori podríamos decir que en la mayor parte del territorio español se encuentra prohibido hacer una barbacoa en la playa. Sin embargo, existen una serie de excepciones casos, por ejemplo, de la fiesta de San Juan o de las sardinadas en las playas de Orzán y Riazor, momentos en los que las hogueras sí que están permitidas.

De la misma forma también hay que tener en cuenta que Málaga cuenta con muchas excepciones a la hora de poder hacer barbacoas en la playa. De hecho, en esta provincia andaluza sí se encuentra permitida esta actividad siempre que se respete la normativa y que se pida permiso con antelación a través de la página del Ayuntamiento.

Muy importante tener en cuenta que en Málaga tampoco puede hacerse en todas la playas, sino que solo está permitido en las playas de El Peñón del Cuervo y de Guadalmar. En estos casos, se recibirá un aviso del Ayuntamiento con el permiso o la denegación de dicha solicitud.

¿Cómo hacer una barbacoa perfecta en la playa?

1. Las cantidades de comida

En primer lugar, lo que necesitamos saber para hacer una barbacoa en la playa es la cantidad de comida necesaria y en consecuencia, el número de personas que van a acudir a esta. Este último dato debe notificarse siempre a la hora de pedir el permiso. Se recomienda comprar unos 400 gramos de carne por persona, de tal forma que, por ejemplo, para una barbacoa de 10 personas se necesitan 4 kg de carne.

También hay que tener en cuenta que se debe sacar la carne una hora antes de la nevera. En caso de querer aromatizada con romero o tomillo, se debe hacer antes de cocinarla y no durante el proceso.

2. La forma de cocinar la carne

En segundo lugar, necesitamos saber todo lo necesario para hacer la barbacoa de tal forma que no estropeemos la carne ni causemos un gran humo en el entorno. Para ello, es recomendable usar carbón y no leña. El carbón resulta bastante más seguro, las brasas aguantan más y se mantiene durante mayor tiempo el calor. Sin embargo, si usamos leña es probable que el fuego se descontrole e incluso que la carne no se haga correctamente porque el fuego no será constante.

Para hacer la carne la ponemos en los laterales de la parrilla, separada entre sí para que grasa no genere demasiado humo y la carne no se queme. Además, el mejor momento para echar la carne es cuando las brasas están blancas por arriba y rojas por debajo.

3. La limpieza después de la barbacoa

Una vez se haya hecho la barbacoa, es muy importante saber qué hacer con las brasas. Primero, tenemos que asegurarnos de que estas se hayan apagado correctamente, y luego, queda terminantemente prohibido tirarlas al mar o meterlas en bolsas de plástico. El carbón puede durar hasta 5 horas encendido, por eso tenemos que asegurarnos de que quede bien apagado.