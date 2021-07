¿Sabes cuáles son las playas más largas de España? A lo largo de la Península Ibérica son numerosas las playas entre las cuales escoger para acudir en verano, algunas de ellas de carácter más urbano, otras totalmente naturistas, algunas son pequeñas calas en las que disfrutar de una gran intimidad... Y otras tienen tan grandes dimensiones que este verano no tienes por qué preocuparte de si se cumple o no la distancia de seguridad. Aquí te contamos cuáles son estas últimas.

1. Doñana, Almonte (Huelva)

En el Parque Nacional de Doñana no sólo nos encontramos una de las mayores joyas naturales (ecosistemas con grandes dunas, bosques, matorral, marismas...), sino la playa más grande que existe en España con 28 kilómetros. Doñana se sitúa a 31,7 km de Huelva y es una muy buena opción si queremos disfrutar del sur y sus ventajas. Sin embargo, no podemos olvidar que se trata de una playa con acceso restringido porque su carácter salvaje. En cualquier caso, para acceder a esta playa, se puede hacerlo a través del Camping Doñana Playa, aunque no siempre lo permiten.

2. Castilla, Almonte (Huelva)

El Parque Natural de Doñana nos brinda con otra de las playas más las largas de España, la de Castilla. En este caso nos encontramos ante 17 kilómetros de costa con acantilados muy abruptos e inmensas dimensiones sin urbanizar. De la misma manera, nos encontramos ante una playa prácticamente virgen cuyo acceso solo se puede realizar a través de determinados puntos.

3. Cofete, Pájara (Fuerteventura)

La playa de Cofete, en Pájara se encuentra situada a tan solo 13,8 km de Fuerteventura ciudad y se trata de otra de las playas más largas de España con un recorrido inmenso de 13.7 kilómetros por el que perderse. Concretamente, encontramos esta playa en el Parque Natural de Jandía, en la costa de Barlovento, que se encuentra en la parte occidental de la península de Jandía en Fuerteventura. Este es uno de los rincones más aislados de la zona y por lo tanto, un lugar en el que disfrutar de la posibilidad de un día de naturaleza y playa sin masificaciones.

4. Nueva Umbría, el Terrón (Huelva)

La playa de Nueva Umbría se sitúa a 17,6 km de Huelva, concretamente en su costa occidental, en el municipio de Lepe. Entra dentro de la lista de las playas más largas de España, puesto que cuenta con nada más y nada menos que con 12 kilómetros. Como dato curioso, se conoce que esta playa se formó tras el terremoto de Lisboa de 1755, que configuró toda esta costa occidental de Huelva. Se trata de una playa casi virgen con gran riqueza natural, es decir, en ella podemos encontrar paisajes marismeños, estuarios, sistemas dunares, así como una rica flora y fauna. También tiene un carácter nudista, de tal forma que es ideal para aquellos que gustan de desprenderse del bañador.

5. L’Astillero, Vilassar de Mar (Barcelona)

Finalmente, nos encontramos con la playa de L’Astillero en Vilassar de Mar, a 31,7 kilómetros de Barcelona. Esta es una playa que tiene 9.5 kilómetros con una composición principalmente de arena y roca, así como una zona con aguas tranquilas. Gracias a esta larga extensión, normalmente tiene una ocupación que ronda el 30%, de tal forma que esta playa se convierte en un auténtico lujo, puesto que este verano son pocas las playas en las que poder refrescarse sin agobios y masificaciones.