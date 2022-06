La playa más pequeña del mundo está en España

Según los datos publicados por el INE, el litoral español tiene una longitud de 7.905 kilómetros, que se extiende por 10 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autónomas, 25 provincias y 428 municipios. Esto quiere decir que si estás buscando por donde veranear, las opciones en España son múltiples... De hecho, las playas españolas son consideradas las mejores. La belleza de las playas se extiende del sur al este, y como no, por el norte. La belleza del norte de España (y sus bajas temperaturas durante el verano) la convierten en un gran reclamado de turistas, tanto nacionales como internacionales. Para los que no lo sepan, además, esta zona de España cuenta con la playa considerada como la más pequeña de toda la Península Ibérica así como de todo el mundo...

La playa más pequeña

Cuando hablamos de "la playa más pequeña de España" o "la playa más pequeña del mundo" estamos hablando de la playa de Gulpiyuri, que es una pequeña playa situada en el concejo de Llanes, al norte del pueblo de Naves, en el Principado de Asturias. Fue declarada monumento natural el 26 de diciembre de 2001, además de formar parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias.

A esta playa solo se puede acceder caminando desde la playa de San Antolín o desde Naves y su aislamiento ha permitido que se mantenga en su estado virgen, es decir, está en relativa buena conservación de esta pequeña y delicada joya natural. Su longitud no llega ni a los 50 metros, por lo que si quieres disfrutar de ella, tendrás que ser de los primeros en llegar, si no, apenas tendrás hueco para echar tu toalla. También tendrás que tener en cuenta que la profundidad y el tamaño de la zona de agua no permite más que poder remojarse tumbados, pero está bien protegida del viento.

Gulpiyuri, Llanes

Además, hay que tener en cuenta que Gulpiyuri es una playa sin mar, aunque sea considerada una playa... Más bien, podríamos decir que es una playa de interior. Te estarás bañando en agua del mar cantábrico, pero el mar quedará un poco lejos. Esto tiene que ver con que Gulpiyuri se formó por el efecto erosivo del mar sobre la roca, produciendo cavernas bajo el suelo que, cuando se hunden, reciben el nombre de dolinas. Gulpiyuri es, por tanto, una dolina en la que el agua del mar se cuela en el interior gracias a un agujero entre dos rocas. Este origen está relacionado con los cercanos Bufones de Arenillas, también relacionado con el modelado kárstico de la costa asturiana.

[Los 10 pueblos más bonitos del norte de España]

Existe controversia en torno a si sería el mar cantábrico el que baña esta playa o no, puesto que técnicamente también se podría hablar del mar de Gulpiyuri como un mar continental asociado al océano Atlántico, con una sola playa en su costa sur y un acantilado en su costa norte, y que tiene posibilidades de ser el mar más pequeño del mundo.

Es importante tener en cuenta que esta pequeña playa o cala no dispone de ningún tipo de servicio, es decir, no cuenta ni con un bar cercano, ni con alquiler de sombrillas, ni con servicio de limpieza, ni aseos, ni papeleras, ni tan siquiera con socorrista.

Para llegar hasta ella, se accede por un desvío de la autopista, por un camino de tierra. Tampoco tiene aparcamiento, y de hecho, la policía local suele pasar cada treinta minutos para multar a todos los coches mal aparcados. En consecuencia, para aparcar hay que ir al pueblo cercano, que sería Naves. Del pueblo a la playa habría unos 15 minutos caminando.

[Las 5 playas más largas del mundo]

Sigue los temas que te interesan