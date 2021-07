El mejor restaurante asturiano y sin gluten en Madrid

En España, la gastronomía asturiana es considerada una de las mejores... Sus platos no pasan desapercibidos y todos aquellos que visitan el norte no pueden rechazar probar platos como el cachopo, el lechazo, los quesos o la famosa sidra asturiana. Sin embargo, ahora ya no es necesario viajar hasta el norte para tener la oportunidad de probar todo esto. Solo hace falta pasarse por Madrid y acudir al Llagar el Quesu, que ha abierto sus fronteras desde Bobes (en el Principado de Asturias) para aterrizar en la capital española como uno de los mejores restaurantes sin gluten.

Llagar El Quesu, comida asturiana y sin gluten de calidad

Según el Diccionario General de la Lengua Asturiana (DGLA), un "llagar" es "el lugar donde se fabrica la sidra" o también "máquina, prensa para fabricar sidra". El Llagar El Quesu no es en sí mismo un llagar, pero sí un lugar en el que tomar la mejor sidra natural posible. Como decíamos, existen dos restaurantes: el original, en Asturias, concretamente en Bobes, y el segundo, ubicado en el número 31 de la calle de Albuquerque, en el barrio de Chamberí, muy cerca de la Glorieta de Bilbao.

De la misma forma en El Quesu podemos disfrutar de entrantes, caso de: pastel cabracho, tablas de embutidos ibéricos, variado de quesos asturianos, croquetas caseras, los chipirones afogaos, las gambas a la plancha, los fritos de merluza o de bacalao, el revuelto de setas y gambas, la chistorra o los pimientos del Bierzo...

Quesos asturianos

En El Quesu obviamente, no pueden faltar los mejores quesos de Asturias. El restaurante cuenta con: Queso Cabrales, La Peral o Ahumado de Pría; Queso Gamonéu; Queso Afuega'l Pitu; Queso Vidiago; Queso Manchego...

Variado de quesos asturianos

También tenemos platos de cuchara (más típicos del invierno) como la sopa de marisco, la fabada o los callos. Y por supuesto, las carnes son la estrella de la casa, de ahí la gran parrilla con la que cuenta el restaurante. Nos encontramos con chorizos a la brasa, hamburguesa de vaca, costillas de cerdo, solomillo de cerdo o vaca, entrecot, churrasco, chuletón, lechazo, paletilla, pollo, conejo, lacón, secreto, parrillada de carnes y como no, cachopos (ya sea de jamón y queso; cecina y queso de cabra o la versión "especial").

La parrilla

De la misma forma, nos encontramos con los mejores postres de Asturias como flan de huevo, tocinillo de cielo casero, arroz con leche casero, frixuelos caseros, pijama, brazo de gitano casero, tarta de manzana casera, brownie de chocolate casero, tarta de queso casera, tarta de whisky casera, sorbete de limón al cava, capricho de café, yogurt y platos de postres variados.

Flan de huevo

Cabe destacar que todos los platos mencionados son 100% libres de gluten así como caseros. De hecho, ellos mismos elaboran el pan sin gluten que sirven a todos los clientes celíacos que acudan, aunque también cuentan con pan normal.

