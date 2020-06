Los escritos que la historia nos ha hecho llegar hasta nuestros días aluden ya a la presencia del pueblo judío en la Península Ibérica en el siglo I. Una comunidad que, poco a poco, fue extendiéndose por toda España y Portugal. No resulta extraño pues que puedan existir apellidos judíos en España.

Los judíos contaban con prósperas comunidades en casi todas las grandes ciudades españolas. Durante la Edad Media, fueron muy destacadas las comunidades de lugares como Toledo, Burgos, Sevilla, Córdoba, Jaén, Ávila, Granada, León, Segovia, Zaragoza, Tarragona, Gerona, Barcelona, Valencia, Vitoria o Palma de Mallorca.

Buena prueba de ello la dan las juderías, sinagogas y otros restos que se encuentran en estas ciudades y en una gran cantidad de pueblos de nuestra geografía nacional. Los millones de judíos que vivieron en España, hasta su expulsión por parte de los Reyes Católicos en 1492, hacen que haya muchos apellidos españoles con ascendencia judía.

El origen de los apellidos judíos

Los judíos han utilizado siempre nombres patronímicos. Si nos atenemos al sistema patronímico judío, el nombre es seguido de bar o bat, que significa "hijo de" o "hija de" respectivamente, y a continuación el nombre del padre. Así, por ejemplo, Bar Abram sería un apellido judío que significaría "hijo de Abraham".

Para descubrir si un apellido es de origen judío o no, lo mejor que podemos hacer es acudir a una entidad académica con amplia experiencia en la materia o a algún experto. En la actualidad, existen diversas empresas e investigadores que se dedican a ello de manera profesional.

Otra opción es consultar con los Departamentos de Genealogía que puedan existir en cualquiera de las universidades españolas o instituciones académicas. El primer paso es buscar información que acredite que el apellido es de origen judío para, posteriormente, dirigirse a una entidad con la competencia suficiente para poderlo avalar.

Apellidos de origen judío

Según algunos historiadores, en realidad hay pocos apellidos españoles que tengan origen judío. Lo que sí tenemos es una lista de apellidos de origen español o de otras procedencias que fueron tomados por los judíos en un momento determinado para vivir en nuestro país.

Hace unos años, se publicó una lista de apellidos españoles de origen judío. En ella hay más de 5000 apellidos judíos en España. Aquí se enumeran solo algunos de los más conocidos y populares por orden alfabético:

A: Abad, Abel, Abellán, Abril, Acevedo, Acosta, Aguilar, Aguilera, Aguirre, Ahumada, Alarcón, Alba, Alcázar, Aldana, Alfonso, Almeida, Alonso, Álvarez, Amado, Amaya, Amor, Angulo, Antón, Aragón, Arroyo, Augusto.





Abad, Abel, Abellán, Abril, Acevedo, Acosta, Aguilar, Aguilera, Aguirre, Ahumada, Alarcón, Alba, Alcázar, Aldana, Alfonso, Almeida, Alonso, Álvarez, Amado, Amaya, Amor, Angulo, Antón, Aragón, Arroyo, Augusto. B: Báez, Ballesteros, Baños, Bermúdez, Bejarano, Becerra, Bernardo, Borbón, Bravo, Burgos, Bustillo.





Báez, Ballesteros, Baños, Bermúdez, Bejarano, Becerra, Bernardo, Borbón, Bravo, Burgos, Bustillo. C: Cabral, Caballero, Cabrera, Carbonell, Castellano, Cortés, Cuesta, Cuéllar, Cuenca.





Cabral, Caballero, Cabrera, Carbonell, Castellano, Cortés, Cuesta, Cuéllar, Cuenca. D: Domínguez, Díaz, Díez, Domingo, Duque, Dueñas, De La Paz, De La Torre, De La Peña.





Domínguez, Díaz, Díez, Domingo, Duque, Dueñas, De La Paz, De La Torre, De La Peña. E: Echeverría, Escalante, Escudero, Estévez.





Echeverría, Escalante, Escudero, Estévez. F: Fabián, Fajardo, Falcón, Fidalgo, Flores, Fonseca.





Fabián, Fajardo, Falcón, Fidalgo, Flores, Fonseca. G: Gaitán, Gálvez, Gámez, Gaspar, Gómez, Guillén, Gutiérrez, Guzmán.





Gaitán, Gálvez, Gámez, Gaspar, Gómez, Guillén, Gutiérrez, Guzmán. H: Henríquez, Heredia, Hernández, Herrero, Hidalgo, Hierro, Huerta, Hurtado.





Henríquez, Heredia, Hernández, Herrero, Hidalgo, Hierro, Huerta, Hurtado. I: Ibáñez, Ibarra, Iglesias, Infante, Izquierdo.





Ibáñez, Ibarra, Iglesias, Infante, Izquierdo. J: Jiménez, Jaén, Juárez, Jurado.





Jiménez, Jaén, Juárez, Jurado. L: Lanza, Largo, Lozano, Luján, Luque, Lorenzo.





Lanza, Largo, Lozano, Luján, Luque, Lorenzo. M: Maldonado, Mauricio, Mateo, Mata, Menéndez, Morales, Morán, Muñoz, Mosquera.





Maldonado, Mauricio, Mateo, Mata, Menéndez, Morales, Morán, Muñoz, Mosquera. N: Naranjo, Narváez, Navarro, Nieto, Núñez.





Naranjo, Narváez, Navarro, Nieto, Núñez. O: Ocaña, Ochoa, Oliva, Olmedo, Olmo, Ordóñez, Ortiz, Osorio, Orellana.





Ocaña, Ochoa, Oliva, Olmedo, Olmo, Ordóñez, Ortiz, Osorio, Orellana. P: Pacheco, Padilla, Páez, Palma, Palacios, Peláez, Peñas, Pino, Polo, Pozuelo, Prada.





Pacheco, Padilla, Páez, Palma, Palacios, Peláez, Peñas, Pino, Polo, Pozuelo, Prada. Q: Quevedo, Quintana, Quirós.





Quevedo, Quintana, Quirós. R: Ramírez, Ramos, Reina, Ribera, Ricardo, Rivas, Rojas, Rojo, Rueda, Ruiz.





Ramírez, Ramos, Reina, Ribera, Ricardo, Rivas, Rojas, Rojo, Rueda, Ruiz. S: Saavedra, Sáenz, Salas, Salazar, Salcedo, Seco, Suárez, Serrano, Sierra, Serra.





Saavedra, Sáenz, Salas, Salazar, Salcedo, Seco, Suárez, Serrano, Sierra, Serra. T: Tejada, Tejeda, Téllez, Trigo, Trigueros, Trujillo, Tristán.





Tejada, Tejeda, Téllez, Trigo, Trigueros, Trujillo, Tristán. U: Ulloa, Urrutia.





Ulloa, Urrutia. V: Valdés, Velasco, Velázquez, Vidal, Vera, Vila, Vivas, Villegas, Víctor, Vicente.





Valdés, Velasco, Velázquez, Vidal, Vera, Vila, Vivas, Villegas, Víctor, Vicente. Z: Zambrano, Zamora, Zamorano, Zúñiga.

La adopción de apellidos españoles por parte de los judíos

Es evidente que el tener un apellido de origen judío no implica ni es garantía de tener ascendencia judía. Sin ir más lejos, muchos de los apellidos anteriores fueron adoptados por los judíos conversos que se quedaron en España, por lo que en realidad no son propiamente apellidos de origen judío.

Esta práctica fue muy común a partir de 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España. Pero también hay noticias de ello a partir de 1391, momento en el que se produjo la primera gran huida y comienzan a aparecer problemas identitarios entre aquellas personas que habían sido judías y sus descendientes.

Las conversiones forzadas y los estatutos de limpieza de sangre de la época obligaron a los judíos a cambiar de nombre y apellidos para tratar de ocultar sus orígenes. Es por eso que muchos de los apellidos de la lista anterior fueron los que estos primeros judíos tomaron para ocultarse. Es por esta razón por la cual diversos organismos poseen listas con un número más ingente de nombres y apellidos judíos en España.

Los judíos españoles o sefarditas tienen, por tanto, apellidos españoles. Se dice que cualquier apellido español podría ser sefardita, pero esto no significa que los apellidos españoles sean apellidos judíos.

El tener alguno de los apellidos de la lista no significa que el portador sea sefardita. Todo ello a pesar de que el 25% de los españoles tiene orígenes judíos a través de los miles de sefarditas que se quedaron en España tras la expulsión de 1492. Precisamente, hay quienes portan un apellido de origen judío y ni tan siquiera lo saben, ya que no es algo que para la mayoría de las personas sea una seña de identidad particular.

También te puede interesar...