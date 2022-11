Historia de España: ¿Quiénes eran los hidalgos de bragueta?

La sociedad estamental estuvo presente en España (y en toda Europa) desde el Antiguo Régimen hasta la Revolución francesa, es decir, desde finales del siglo XV (principios del siglo XVI) hasta el siglo XVIII. En este sentido, existía un rey (con todo el poder), seguido de un alto clero y una alta nobleza, al que le suceden el bajo claro, la baja nobleza, la burguesía y el ejército, y finalmente, el pueblo llano (campesinos, artesanos, mendigos, siervos...).

Dentro de todos estos estamentos llama la atención la existencia de los llamados "hidalgos de bragueta" que situamos en la baja nobleza. Sin embargo, ¿por qué son llamados "de bragueta" y cómo surge este grupo social? Aquí te lo contamos.

¿A quiénes se llamaba hidalgos de bragueta?

Como decíamos anteriormente, los hidalgos forman parte de la baja nobleza, y concretamente, aquellos que llamaban "hidalgos de bragueta" también formaron parte de este estamento social.

La hidalguía era otorgada por concesión de la Corona o por herencia, de tal forma que no había forma de acceder a este puesto social sino fuese por nacimiento. Sin embargo, a pesar de considerarse "nobles", los hidalgos eran tremendamente pobres, al igual que aquellos que se situaban por debajo de ellos en el escalafón social.

En cualquier caso, por ser nobles tenían una serie de privilegios que el resto no, que eran, principalmente la posibilidad de no tener que pagar los impuestos al reino y de no ser perseguidos por las deudas.

Sin embargo, los hidalgos de bragueta no eran como el resto de los hidalgos. ¿Cómo surge entonces este grupo social tan específico? Para explicarlo nos tenemos que remontar a comienzos del siglo XVII, momento en el que España sufre una grave crisis económica así como demográfica.

En consecuencia, como medida de salvación se decidió otorgar la hidalguía a aquellos ciudadanos que tuvieran al menos 7 hijos varones legítimos. Los que accedían al título de esta forma pasaron a ser llamados "hidalgos de bragueta".

Cabe destacar que estos 7 vargones debían ser "legítimos", es decir, debían ser fruto de un matrimonio legítimo con una misma mujer, y no de relaciones de fuera del matrimonio, por lo que no sería una tarea sencilla.

En el momento en que el matrimonio pudiera demostrar que había tenido 7 hijos varones, el hombre pasaba a convertirse en "hidalgo de bragueta". Sin embargo, es probable que se juntasen con más de 7 hermanos, puesto que en el intento de tener 7 hombres, también saldrían mujeres, que tenían que ser excluidas. De esta forma, se terminaba creando un núcleo familiar difícil de mantener, pero eximido de pagar impuestos.

Para el resto de los nobles (aquellos que heredaban el título), los hidalgos de bragueta no estaban bien vistos. Sin embargo, llegó un momento en que el número de hidalgos aumentó mucho, tanto que en el siglo XVIII en España cerca de un 7% de la población eran hidalgos.

