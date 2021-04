La cuestión del turismo se encuentra siempre en constante cambio ahora que vivimos bajo Alberto Gutiérrez Pascual para que nos responda a unas preguntas sobre las opciones de los españoles a la hora de viajar en un futuro próximo. La cuestión del turismo se encuentra siempre en constante cambio ahora que vivimos bajo la COVID-19 . Y ahora que llega la primavera, surgen muchas dudas sobre cuáles van a ser las posibilidades a la hora de viajar... Para poder conocer un poco más esta realidad, acudimos a Civitatis, concretamente a su CEO,l para que nos responda a unas preguntas sobre las opciones de los españoles a la hora de viajar en un futuro próximo.

¿Cuáles son las principales opciones que tenemos los españoles durante esta primavera?



En el panorama nacional, tenemos que ver cómo evoluciona el fin del estado de alarma y la apertura de comunidades. Espero que la situación se resuelva rápido, porque el estado actual es un sinsentido, nos han vetado el derecho de movernos entre comunidades pero permitimos que vengan viajeros de países en peores situaciones.



Desde el punto de vista de los viajes internacionales, son cada vez más los países que van abriendo sus fronteras al turismo, con mayor o menor número de requisitos.

Por ejemplo, para viajar a México no se necesita nada, Emiratos Árabes pide un test PCR, e Islandia permite viajeros vacunados, que hayan pasado la enfermedad, o bien que hagan cuarentena unos días y luego pasen un test PCR. Durante un tiempo nos dará pereza ver cómo y dónde podemos viajar, pero poder, se puede y cada vez más.



¿Cree que debemos ser precavidos durante esta primavera para salvar el verano?



Ser precavidos solo es una solución a corto plazo. Para salvar el verano necesitamos aumentar el ritmo de vacunación, eliminar el miedo de la población a vacunarse y, al menos en Europa, conseguir una normativa común para eliminar la incertidumbre y permitir la movilidad interna y externa al menos dentro de Europa como hace EE.UU.





Si en primavera alcanzamos el 40% de la población vacunada, ¿cuáles serán los principales destinos?



Somos animales de costumbres, y los destinos serán los mismos que eran, siempre que nos dejen llegar a ellos, independientemente de que estemos o no vacunados. Dentro de España no habrá mucha variación, ya que todas las comunidades están vacunando a un ritmo similar. En mi opinión, Sevilla, Barcelona, Madrid y las islas se llevarán la palma. Fuera de España, iremos donde nos dejen viajar. Egipto, México y Emiratos Árabes seguirán siendo un referente a la hora de compatibilizar la economía con la pandemia.



De hecho, ¿cuáles considera que son los mejores planes para hacer en primavera por España?



Días largos, buen clima, sin exceso de calor… Primavera es una época ideal tanto para hacer turismo por toda España, como por todo el mundo. Dentro de España me quedo con las islas, Baleares para el final de la estación, y Canarias para cualquier momento. Para quien solo tenga un fin de semana, una escapada urbana siempre es buena opción. ¿Norte o sur? ¿Sevilla, Toledo o San Sebastián?





¿Qué piensa sobre el carnet sanitario europeo como vía para impulsar las reservas en España?



Ha pasado más de un año desde el inicio de la crisis y la incertidumbre sigue siendo el mayor de nuestros problemas. Se ha demostrado que la vacuna funciona y tiene que ser el fin de los problemas. Tener un certificado de vacunación válido para toda Europa, y que todos los países miembros tengan unos requisitos comunes de entrada es el inicio de la reactivación del turismo.



¿Cree que la normalización turística no llegará realmente hasta la primavera de 2022?



¿A qué nos referimos con normalización? ¿A poder planificar un viaje sin incertidumbre? ¿A recuperar los niveles precrisis? Si nos referimos a recuperar los niveles de 2019, creo que tendremos que esperar un poco más. Sin duda 2021 tiene que ser un año de transición, mucho mejor que 2020, y 2022 será mejor que 2021, sin duda, pero, para recuperar los niveles precrisis, sospecho que hasta 2023 será difícil. Los países están avanzando a un ritmo muy diferente, y así será la reactivación.

