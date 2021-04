En España, todos amamos a los perros por su cariño, compañía e inteligencia, incluso, hay que tener en cuenta que hay razas de perros de gran inteligencia que puede mejorar nuestra calidad de vida. En este último aspecto, se sabe que los perros bien entrenados pueden ser capaces de detectar si una persona está viva o muerta, como ocurre en el caso de los perros de búsqueda y rescate o perros policía. Estos animales son entrenados para encontrar personas vivas o recién fallecidas y en todo tipo de situaciones. Una capacidad que en los perros se encuentra muy relacionada con su sentido del olfato, ya que este se encuentra mucho más desarrollado que el de los humanos. Para que nos hagamos una idea, el hombre tiene unos 5 millones de células olfativas, mientras que el perro cuenta con alrededor de 250 millones.

Una diferencia abismal con nuestro olfato, que a nuestros amigos peludos les permite llegar a oler determinadas cosas a las que nosotros no les podríamos poner olor, como es el caso de las feromonas, las cuales les permiten identificar si una persona tiene miedo, o incluso los tumores y diversos tipos de cáncer, enfermedades o incluso infecciones. Una capacidad que más allá de poder predecir la muerte, lo que ayuda es a detectar determinados problemas de salud con tan solo olfatear a la persona. Aquí buscamos intentar responder a esta pregunta: ¿Presienten los perros la muerte?

¿Pueden los perros predecir la muerte?

Lamentamos decirte que los perros no pueden ver el futuro, por lo que no pueden predecir la muerte, pero lo que sí que pueden hacer es olerla. ¿Cómo? Cuando un humano va a morir su cuerpo segrega una serie de hormonas, feromonas y necromonas con olores muy particulares, que aunque nosotros no podemos llegar a detectar, los perros sí que pueden percibir. Un factor que va unido a esa capacidad olfativa única para detectar enfermedades, tumores o infecciones.

Si nuestro perro detecta cualquiera de estos olores, puede que comience a mostrar una conducta inusual y muy cariñosa, intentará no separarse de la persona, puede incluso llegar a olfatear una zona concreta de forma constante o gimotear tras olerla. Una serie de comportamientos que estarían relacionados con esos cambios químicos que el cuerpo de la persona está experimentando en ese proceso y que los perros son capaces de percibir gracias al olfato.

¿Un sexto sentido?

Se suele decir que los perros cuentan con un sexto sentido que les hace capaces de detectar, al igual que la muerte, también la presencia de fuerzas o energías en el ambiente o incluso los terremotos y huracanes antes de que ocurran por los cambios en la presión atmosférica. Un sexto sentido que quizás esté más relacionado con que todos los sentidos de los perros están mucho más agudizados que los nuestros, algo que les permite detectar cosas que los humanos no podemos llegar a percibir y anticiparse de esta manera a determinadas situaciones.

Cierta o no la existencia de ese sexto sentido en los perros, lo que está claro es que en el caso de la muerte, estaría más relacionado con esa gran capacidad olfativa y con esos cambios químicos en el cuerpo que ocurren cuando una persona se encuentra enferma o con graves problemas de salud. Algo que los perros no pueden identificar por ejemplo en el caso de un accidente, ya que en ese supuesto el perro no podría notar ningún cambio olfativo en las feromonas y necromonas los días previos.

