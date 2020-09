Actualmente, el maíz constituye el tercer cereal más cultivado en España, y después del trigo y el arroz es la base de la alimentación de muchos países. En España no ha conseguido desbancar al trigo, aunque va ganando consumidores, sobre todo entre las personas celíacas, ya que el maíz no contiene gluten.

Existen distintas variedades, que se diferencian en función de su color (amarillo, blanco, azul, morado, rojo y negro) o por la finalidad a la que están destinadas. Las más conocidas en España son el maíz dulce (el que se consume crudo, fresco o enlatado), el maíz cristalino (se utiliza para hacer harinas y sémolas) y el maíz reventón (el que se utiliza para preparar palomitas).

Las personas cada vez son más conscientes de tomar alimentos saludables para llevar una vida sana. Hay quienes optan precisamente por hacer uso de estos alimentos e incluirlos en una dieta para adelgazar. Uno de estos alimentos que solemos ver con bastante asiduidad en los supermercados es la torta de maíz. Hoy contestamos a la pregunta de si las tortitas de maíz engordan.

Qué contienen las tortas de maíz

Las tortas de maíz están compuestas por granos de maíz que se someten a elevadas temperaturas dentro de un molde y con su propio aceite. Esto lo que provoca es que el maíz explote y se infle. Además, contienen muchos carbohidratos complejos, por lo que están consideradas una importante fuente de energía para el organismo. Son altamente saciantes por lo que su consumo moderado ayuda a controlar la ansiedad en dietas con restricción calórica.

Las tortas de maíz contienen también muchas proteínas, vitaminas del grupo B y minerales. Es por eso por lo que están consideradas una excelente alternativa dentro de las dietas saludables.

No obstante, hay que prestar especial cuidado porque estas tortas de maíz también llevan un alto porcentaje de sal, lo que ya no las hace 100% saludables. Asimismo, es probable que algunas de estas tortas de maíz, dependiendo de la marca, incorporen grasas añadidas, chocolate u otros añadidos.

Si deseas que estas tortas de maíz sean lo más saludables posible debes leer bien la etiqueta del producto antes de comprarlas. Asegúrate que estén elaboradas con cereales, que sean bajas en sales y que tengan un importante aporte de carbohidratos.

Los valores nutricionales de las tortas de maíz

Una torta de maíz contiene generalmente 30 calorías, 0,16 gramos de grasas (0,03 de ellas son grasas saturadas), 6,53 gramos de hidratos de carbono (de los cuales 0,06 gramos son azúcares), 0,16 gramos de fibra alimentaria, 0,66 gramos de proteínas y 0,06 gramos de sal.

Si observas este valor nutricional, se puede afirmar claramente que las tortas de maíz no engordan. Sin ir más lejos, la mayoría de sus ingredientes son saludables y posee un índice de grasas y azúcares muy bajo. No obstante, hay que prestar especial atención a su número de calorías.

Cuidado con las calorías

Las calorías que no consumes quedan almacenadas en el cuerpo en forma de grasa saturada. Es probable que tomes alguna de estas tortas de maíz de noche, cuando por su composición no es lo más saludable. ¿Por qué? Pues, sencillamente, porque el cuerpo no va a metabolizar correctamente su aporte de calorías durante las horas de descanso.

Es por eso que lo más recomendable es tomar las tortas de maíz de día, sobre todo en el desayuno y/o la merienda, para que no haya ningún riesgo de que puedas engordar con ellas. Sus características saludables se dan sobre todo durante el día para que el cuerpo tenga tiempo de consumir esas calorías.

Las tortas de maíz para adelgazar

Es cierto que las tortas de maíz no engordan, pero tampoco puedes abusar de ellas porque ya has visto que contienen unas 30 calorías. No son muchas en comparación con otros alimentos, pero es un aporte que debes controlar si lo que quieres es adelgazar y llevar una dieta sana.

Además, las tortas de maíz no contienen grasas trans ni aditivos. Su composición natural hará que el cuerpo sea capaz de metabolizar bien todos los nutrientes, pero siempre y cuando tomes las tortas de día. Lo más recomendable es tomar unas 2-4 al día y acompañadas de una serie de alimentos también saludables.

Por ejemplo, puedes comerlas en el desayuno y/o la merienda con cualquier producto que sea bajo en grasas. También vienen muy bien combinarlas con alimentos ricos en fibra. Si lo deseas, es una inmejorable opción para tomar algo entre comidas y saciar el apetito de forma saludable.

¿Tortas de maíz o tortas de arroz?

Hay quienes en lugar de las tortas de maíz optan por comer tortas de arroz. A decir verdad, ambos son productos similares ya que contienen almidones complejos que contribuyen a una dieta saludable. No obstante, hay algunas pequeñas diferencias entre ambos.

Las tortas de maíz, por ejemplo, tienen más fibra que las tortas de arroz, pero menos que el arroz integral. El arroz en sí es un gran aporte de manganeso, mientras que la harina de maíz tiene más fósforo que el arroz, pero el grano de maíz no.

Es por eso que, en realidad, decidir por una u otra dependerá de los gustos de cada uno. Tanto las tortas de maíz como las tortas de arroz son alimentos saludables con un equilibrio nutricional adecuado para no engordar.

Las tortitas de maíz son ideales para aquellas personas que no practican mucho deporte, ya que el maíz es un alimento que se digiere más lentamente que el arroz y te sentirás saciado por más tiempo. Las tortitas de arroz, en cambio, son perfectas para quienes practican deporte con más asiduidad, ya que al diferirse más rápido son mejores para la retención de energía.

Asimismo, puedes combinar el consumo de ambas tortas, pero sin pasarse de la dosis de cuatro diarias como máximo. Los mejores resultados los obtendrás si acompañas estas tortas con alimentos como frutas, legumbres, hidratos de carbono, vegetales, proteínas de calidad, etc.

En definitiva, las tortas de maíz no engordan, pero no por ello puedes excederte en su consumo. Un producto bajo en calorías, rico en fibra y en niacina, un componente de la vitamina B que ayuda a disfrutar de una mejor digestión.

