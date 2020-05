Cinco series que no están en ninguna plataforma y que queremos ver

El ala oeste de La Casa Blanca no está en ninguna plataforma.

Las plataformas se multiplican, Netflix, HBO, Amazon, Apple, Filmin… todas intentan tener el mejor catálogo posible y anuncian cada mes decenas de estrenos en forma de series y películas. No sólo estrenos producidos por ellos o de las que adquieren los derechos de emisión en exclusiva, una de las formas de enganchar a los espectadores es conseguir clásicos televisivos que han arrasado y que la gente quiere seguir viendo o que pueden ser descubiertos para nuevas generaciones.

En la guerra por las mejores series de toda la historia HBO tiene la delantera, porque ellos, como cadena por cable en EEUU, produjeron varias de las joyas que marcaron un antes y un después en la ficción. Suyas son Los soprano, The Wire, A dos metros bajo tierra, Juego de Tronos… las clásicas que todos incluyen siempre en las mejores series de la historia. Pero, ¿qué pasa con aquellas que se emitieron en algún momento en España pero ahora mismo nadie tiene sus derechos? Hay muchos clásicos que se encuentran en el limbo sin que nadie las compre y dejando a los seriéfilos sin posibilidad de verlos. Estas son las cinco que queremos que alguien compre para poder disfrutarlas.

'El ala oeste de la casa blanca'

Uno de los casos más sangrantes y sorprendentes. La obra maestra creada por Aaron Sorkin sobre un presidente de EEUU y los asesores y gente de comunicación en la sombra no está en ninguna plataforma. Lo lógico es que estuviera en HBO, aunque sólo fuera porque Sorkin hizo con ellos The Newsroom, pero lo cierto es que no se puede ver en ningún sitio. En su momento se emitió en NBC en EEUU, y al otro lado del charco se incluirá en el servicio de HBO Max, la nueva apuesta de la plataforma, por lo que habrá que estar atento por si por fin llega a España. Será el momento de que muchos descubran a una de las series más premiadas de la historia de la televisión.

30 rock, otra joya sin dueño.

'30 rock'

Una de las mejores comedias que se han hecho en las últimas décadas en televisión tampoco tiene su plataforma en España. Durante un tiempo estuvo en Amazon Prime Video, pero caducaron sus permisos sobre la ficción creada por Tina Fey y pasó a la lista de grandes ficciones que nadie emite en nuestro país. También fue NBC la que la emitió en EEUU, y también arrasó en los premios Emmy durante su emisión. Comedia inteligente, capítulos cortos y una hilarante visión sobre la televisión gracias a una trama que cuenta cómo trabajan los guionistas y directores de un programa de humor diario en la televisión americana.

'Vientos de agua'

Uno de los problemas de las plataformas es que su catálogo cambia según los países, y hay series que se pueden disfrutar en ciertos territorios y en otros no, es el caso de la española Vientos de Agua, la superproducción que Telecinco produjo a Juan José Campanella y que en latinoamérica se puede ver en Netflix mientras que aquí nos tenemos que quedar con las ganas.

Un viaje de ida y vuelta centra esta serie, el de un joven minero asturiano que emigran a Argentina en plena Guerra Civil y el regreso a España de su hijo con la época del corralito de sus hijos. Una maravilla que pocos conocen y que ojalá esté pronto disponible en nuestro país.

Buffy, la cazavampiros, otra obra de culto que no se puede ver legalmente.

'Frasier'

Una serie histórica, única. Una de esas comedias de situación que cambiaron la televisión y que, por desgracia, no se puede ver en nuestro país. Antes de Friends y de otras muchas comedias, el psiquiatra y locutor de radio al que daba vida Kelsey Grammer nos animó con estas 11 temporadas emblemáticas. 37 premios Emmy y 34 millones de espectadores para esta serie que, además, es un spin-off de otra ficción que no se puede ver en España. Cheers.

'Buffy, la cazavampiros'

Una de las series que se convirtieron en fenómenos de culto. A pesar de su aspecto adolescente, esta ficción creada por Joss Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar pasó a ser una auténtica joya gracias a su capacidad de ser original y novedosa. Capítulos mudos, musicales… todo valía y todo cuadraba en el marco fantástico de esta cazavampiros adolescente que convirtió a su protagonista en una estrella. Sigue siendo una joya con el paso de los años, pero por desgracia no lo podemos comprobar en ninguna plataforma.