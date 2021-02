Las barbaridades de Gina Carano, la actriz de Disney fulminada por comparar a EEUU con los nazis

A Gina Carano se le ha criticado por rechazar el uso de las mascarillas en plena pandemia, por comparar a los republicanos estadounidenses con los judíos y su sufrimiento en el Holocausto y por sus ataques al colectivo trans, entre otras cosas. Sus valientemente expresadas opiniones polémicas le han llevado a Disney a tomar una decisión: la actriz de The Mandalorian ha recibido la invitación a abandonar la serie para siempre.

La actriz tejana de 38 años interpretaba en la premiada serie a Carasynthia Dune, una mercenaria que había operado como soldado de choque en la Alianza para Restaurar la República. De hecho, fuentes cercanas a Disney aseguraban que Carano estaba destinada a ser la protagonista de uno de los múltiples spin off que Star Wars tenía entre manos. Evidentemente, tras su despido, su carrera se ha visto completamente afectada.

Pese a no ser una cara reconocible, la actriz ha participado en numerosos proyectos audiovisuales de gran éxito como Fast & Furious 6 o Extraction. Su carrera como luchadora de artes marciales mixto también le ha permitido adaptarse a cualquier papel en Hollywood. En 2016, Gina Carano dio vida en la película Deadpool a Angel Dust, una mutante que le permitió compartir elenco con estrellas como Ryan Reynolds o Morena Baccarin.

Gina Carano en 'Deadpool'.

Sus controvertidos comentarios han desencadenado este frenazo en seco de su carrera. Horas antes de la confirmación de su despido, ya se había iniciado un movimiento en redes bajo el hashtag #FireGinaCarano y al poco se oficializaba su marcha. "Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables", ha comentado un portavoz de Lucasfilm en un comunicado.

Inmediatamente, las redes sociales se han dividido en opiniones. Algunos aplauden el despido, otros defienden que atenta contra la libertad de expresión de un individuo. ¿Cuáles han sido sus polémicos comentarios y hasta dónde son motivo de despido?

Todas sus polémicas

Las elecciones de Estados Unidos indignaron a una Gina que no dudó en predicar en sus redes sociales que Donald Trump era el justo vencedor de las elecciones. Asimismo, ironizó sobre el voto por correo a la vez que arremetía contra la vacuna para el coronavirus.

"Sí, me pondré la vacuna, simplemente mándadmela por correo a casa. Mi salud y mi seguridad son muy importantes para hacerlo en persona. Igual que el voto por correo, seguro y honesto. Así que mandádmela y me pondré la vacuna y mandaré el papeleo de vuelta diciendo que me he vacunado. Todos me creéis, ¿verdad?", decía el mensaje que compartió en diciembre de 2020.

Sus constantes ataques a los demócratas y el hecho de no posicionarse con el movimiento Black Lives Matter le llevó a recibir sus primeras críticas. Lejos de mantenerse en silencio, Carano continuó mostrando públicamente sus ideas y rechazando el uso de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

Su siguiente objetivo fueron las personas trans. Siempre con sutileza, y sin entrar abiertamente en el campo de batalla, la exluchadora de artes marciales se rio de cómo los internautas trans indican en sus respectivas biografías de Twitter los pronombres que deben usar en una conversación a la hora de referirse a ellos. No obstante, ante las críticas siempre ha contestado que no está "en contra" del colectivo trans.

Hasta el momento, Disney se había mantenido al margen. Ha sido su último comentario el que ha desembocado en su fulminante despido. Carano ha publicado en Instagram una fotografía bélica del siglo pasado con el siguiente texto: "Los judíos fueron golpeados en las calles no por soldados del nazismo, sino por sus vecinos. Incluso por niños. Debido a que la historia se altera, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno provocó antes que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?".

El símil hace referencia al silencio y odio al que supuestamente son sometidos los republicanos en Estados Unidos. Según su criterio, la situación que viven los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos es equiparable a las penurias que sufrieron los judíos en la Alemania nazi. Ahora, Gina Carano se encuentra con una gran oposición mediática que sin duda alguna afectará a su futuro en Hollywood.