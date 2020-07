Las series que no te puedes perder este fin de semana en Netflix, Movistar+, Amazon y HBO

The Get Down.

El fin de semana siempre es un buen momento para ver una miniserie. Echemos un vistazo a algunas de las propuestas que podemos encontrar en las principales plataformas a la carta para el sábado 25 y el domingo 26 de julio.

HBO

The Plot Against America - 2020 (6 episodios)

Basada en el libro homónimo de Philip Roth, The Plot Against America (La conjura contra América) es una historia alternativa a lo que realmente sucedió en los Estados Unidos durante la década del ´40, en plena Segunda Guerra Mundial.

La trama muestra el ascenso político del piloto de aviación Charles Lindbergh (Ben Cole), quien gana las elecciones presidenciales de 1940 con la promesa de mantener la posición neutral del país en el conflicto bélico.

Pero el mandatario adopta políticas cercanas a la Alemania Nazi y Estados Unidos da un giro hacia el fascismo.

Olive Kitteridge - 2014 (4 episodios)

Olive Kitteridge (Frances McDormand) es una maestra retirada, estricta pero bien intencionada que vive en las afueras del pueblo ficticio Crosby. Está casada con Henry (Richard Jenkins), un hombre amable dueño de una farmacia.

El matrimonio tiene un hijo, Christopher (John Gallagher), quien tiene problemas de depresión, celos y fricciones constantes con sus amigos y padres.

Y el contexto no ayuda en absoluto, puesto que la ciudad está plagada de corrupción, delincuencia y violencia.

The young Pope - 2016 (10 episodios)

Jude Law interpreta a Pío XIII, un papa ficticio, que llega a lo más alto del Vaticano. Se convierte en el primer Sumo Pontífice norteamericano gracias a una estrategia mediática basada en que la Iglesia Católica necesitaba una renovación profunda a cargo de gente joven.

Pero sus actitudes no caen muy bien en la iglesia, en donde Pío XIII descubrirá un mundo lleno de conspiraciones y enemigos.

'The young pope'.

The young Pope fue creada y dirigida por el ganador del Oscar Paolo Sorrentino y se convirtió en la primera serie italiana en ser nominada a los Premios Emmy.

Amazon Prime

Star Trek: Picard - 2020 (10 episodios)

Ambientada 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) en “Star Trek: Némesis” (película del año 2002). El regreso de esta icónica historia espacial generó mucha expectativa entre los fanáticos.

Picard está dolido por la muerte del comandante Data y la destrucción de Romulus. Lidia con estos sentimientos mientras reside en un viñedo familiar. Pero esa calma pronto llegará a su fin y el ex capitán deberá volver al espacio.

Too old to die young - 2019 (10 episodios)

Esta producción de Amazon Prime es un thriller criminal, con mucha acción, centrado en Los Ángeles y que sigue la vida de un grupo de asesinos que buscan un cambio radical para sus vidas: quieren convertirse en samurais.

El protagonista de la historia es Martin Jones (Miles Teller), un detective que por las noches es un asesino despiadado.

Sufre una crisis existencial que lo lleva a involucrarse en un mundo aún más violento, en donde se topará con soldados Yakuza, jefes de la mafia rusa y el cartel de México.

Comrade detective - 2017 (6 episodios)

Channing Tatum y Joseph Gordon-Levitt protagonizan esta comedia que cuenta cómo, en plena Guerra Fría, el gobierno rumano creó una ficción de entretenimientos para los ciudadanos con el objetivo de fomentar los ideales comunistas y nacionalistas.

En este show con fines propagandístico, ambos son detectives que investigan el asesinato de Nikita Ionesco.

En el medio, descubrirán un supuesto plan del capitalismo para terminar con el comunismo en ese país europeo.

Netflix

El último baile - 2020 (10 episodios)

Si aún no has visto una de las mejores series documental de Netflix del 2020, este fin de semana puede ser el momento ideal.

Con gran material de archivo y excelentes entrevistas, la producción sigue a Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la NBA, en los Chicago Bulls durante la temporada 1997/98.

Además de las internas y peleas en la búsqueda del máximo objetivo, la serie, mediante varios flashbacks, cuenta también la vida de Jordan, desde sus inicios hasta cómo llegó a ser uno de los más destacados deportistas de la historia.

The get down - 2016 (6 episodios)

La ficción gira en torno al mundo de la música disco (funk, punk, hip-hop, Rhythm and Blues) durante los años ´70 en Nueva York, momento en el que estos estilos se hicieron masivos. En este contexto, un grupo de jóvenes humildes busca triunfar.

A través de la música, luchan contra la alienación y el sistema, en una Nueva York en donde la corrupción es moneda corriente.

A la par de estos nuevos estilos, proliferan otras manifestaciones culturales, como el graffiti. Y es que lo que en realidad está surgiendo en el Bronx es un novedoso estilo de vida...

Alias Grace - 2017 (6 episodios)

Esta producción de Netflix está basada en la novela homónima de Margaret Atwood (El cuento de la criada).

Basada en un hecho real, la serie canadiense cuenta la historia de Grace Marks (Sarah Gadon), una inmigrante irlandesa que trabaja como empleada doméstica.

En 1843, cuando apenas tenía 16 años, se ve involucrada en el asesinato de los dueños del hogar, Thomas Kinnear y Nancy Montgomery.

Tras un polémico juicio, fue condenada a cadena perpetua, convirtiéndose en una de las mujeres más emblemáticas de la época.

Movistar +

Félix - 2018 (6 episodios)

Félix (Leonardo Sbaraglia) es un profesor y escritor que lleva una vida tranquila en Andorra, a donde se ha trasladado para estar cerca de su hijo. Disfruta de su soledad hasta que, por esas casualidades de la vida, conoce a Julia (Mihoa Lee).

Tras pasar una noche de pasión, el hombre se enamora perdidamente. Pero la mujer desaparece misteriosamente, lo que le hace pensar a Félix que algo extraño ha pasado. Obsesionado, luchará contra viento y marea para encontrarla.

¿Qué fue de Jorge Sanz? - 2010 (6 episodios)

Jorge Sanz es un actor español que creía que tenía todas las condiciones para llegar a Hollywood y triunfar en el mundo del espectáculo pero que, a los 40 años, está sin trabajo. Además, tiene que cuidar de una hija a la que apenas ve.

Para subsistir, se ve obligado a aceptar papeles menores, perdiendo el poco prestigio que tenía. Para volver a los primeros planos, decide contratar a un representante que lo ayude a triunfar. Ya sabes, la esperanza es lo último que se pierde...

Fotograma de 'Hierro'.

Hierro - 2019 (8 episodios)

Candela (Candela Peña) es una jueza que ha sido destinada a la isla El Hierro como castigo por su comportamiento poco ortodoxo.

La mujer debe adaptarse a su nueva vida en la isla más remota del archipiélago mientras trata de resolver un caso complicado.

Se trata del asesinato de Fran (Álex Zacharias), un joven que estaba a punto de casarse. Un empresario misterioso y padre del novio del chico fallecido es el sospechoso número uno, de nombre Antonio Díaz (Darío Grandinetti).

Hierro ya fue renovada por Movistar + para una segunda temporada.