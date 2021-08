“Al que te llama traidor, lo quemo vivo”: el himno con el que Carolina Durante homenajea a Messi

La banda madrileña Carolina Durante presentaba ayer de madrugada un nuevo single de su segundo disco, todavía sin fecha de estreno confirmada. Para el videoclip de este adelanto, han apostado por un homenaje a Messi, quien anunció su salida del club blaugrana el pasado jueves tras más de veinte años con el escudo.

Desde la cuenta oficial del sello de la banda, Sonido Muchacho, reconocían que la canción llevaba grabada meses, aunque "tiene sentido ahora". El vídeo recoge una sucesión de goles del argentino en distintos partidos, arrancando con las imágenes del jugador llorando durante la rueda de prensa desde la que confirmó su salida del club.

El videoclip ha estado a cargo de Álvaro Molina, y como nos ha podido confirmar Diego Ibáñez, cantante de la banda: "La idea surgió anteayer por la noche, estaba escuchando el disco y pensé que sería una buena idea sacar un vídeo con lo de Messi, así que nos pusimos a hacerlo a toda prisa".

Una canción que no habría salido como single de no ser por la salida del argentino del club. El cantante reconoce haber celebrado goles de Messi a pesar de ser un fan declarado del Real Madrid. Una canción que empezó a escribir a raíz del burofax que comenzó a arrojar las primeras teorías acerca de la salida del argentino del Barça hace justo un año.

Los Carolina Durante han demostrado su interés por el deporte rey en otras ocasiones, con canciones como El himno titular, con aquel "no me gusta que me guste el fútbol" o el capote lanzado a Odriozola y su ausencia como titular. "Seguiré celebrando tus goles en otro equipo", repite su estribillo sentenciando con "al que te llama traidor lo quemo vivo".

"Hasta que no terminas el disco no tienes claro el nombre de las canciones, así que en los ensayos nos referíamos a esta como 'la de Messi'", comenta entre risas Diego. El nombre de la canción hace referencia al dorsal del jugador, un número que perteneció a Diego Armando Maradona, y con el que jugó en el Barcelona desde el año 2009. El 10 acarrea toda una tradición en el mundo futbolístico, un dígito reservado a los mejores y que ambos jugadores compartieron.

Pero no toda la canción está dedicada a 'la pulga', también hay referencias a Cristiano Ronaldo y las 'rayas negras' de la Juventus que el jugador viste desde su salida del club blanco en 2018. Aún así en Twitter ya han surgido diversas teorías sobre el significado de la canción y sus referencias. Hagan sus apuestas.

"Rara vez las cosas son para siempre.

Y cuando dices que te vas es que ya te has ido.

Se avecina un gran cambio, yo lo entiendo.

Seguiré celebrando tus goles en otro equipo."

By @carolinadurante

Dicen que es para Leo, otros que es para Maradona o para CR, para mi, es para Kike pic.twitter.com/Im2dcy0VVH — Feli HM (@feli_grana) August 11, 2021

