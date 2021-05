Muere Nick Kamen, autor de la canción 'I promised myself', a los 59 años

El cantante y compositor Nick Kamen, autor del éxito de los noventa I promised myself, ha muerto este miércoles 5 de mayo a los 59 años según ha confirmado la BBC. Pese a su faceta musical, Kamen se inició en el mundo del modelaje. Viajó a los Estados Unidos en su juventud, y saltó a la fama en 1984 cuando el fotógrafo Ray Petri lo presentó en la portada de la revista The Face. El verdadero éxito llegaría tan solo un año después, en su aparición en un anuncio de televisión de la marca Levi's.

La música no se haría de rogar. Hermano de Chester Kamen, colaborador de Pink Floyd y Bryan Ferry, el recién fallecido Nick lanzó Each Time You Break My Heart, tema que le cedió nada más y nada menos que Madonna. Este descarte de la reina del pop se convertiría en la canción insignia de su primer disco, que llevaría como título su propio nombre: Nick Kamen.

A partir de entonces vendrían sus siguientes álumes: Us (1988), Loving you (1988) y Move Until We Fly (1990), del cual saldría la canción más famosa de su repertorio, I promised myself.

El artista también colaboró en la industria del cine. En 1989, justo antes de lanzar su disco más popular, grabó la canción Turn It Up para la banda sonora de la película de Walt Disney, Cariño, he encogido a los niños.

Su éxito, no obstante, fue fugaz. Para la llegada del nuevo siglo, Nick Kamen se había apartado de los focos mediáticos. Sin embargo, su fallecimiento ha generado reacciones en las redes sociales. "¡Que descanse en paz el hombre más bello y dulce, Nick Kamen!", ha publicado el cantante Boy George en su cuenta de Instagram. "Hermoso por dentro y por fuera", ha escrito el cantante pop Kavana.