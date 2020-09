Marwan: "Vox es el cáncer de esta sociedad; solo busca el poder"

Allá donde hay un espacio sin ocupar, Marwan acude. La música y la poesía se han convertido en el recipiente donde el artista vierte sus sentimientos, inquietudes y exigencias sociales. Porque ante todo, y aunque a veces pase desapercibido en sus letras, Marwan es una persona política que no duda en transmitir sus pensamientos y sueños.

Se atreve ahora con El Viejo Ring, un espacio audiovisual en el que se tratan diferentes problemáticas que abundan en nuestra sociedad: racismo, futuro incierto, amor... En una atmósfera casi apocalíptica -dichosa pandemia-, parece que, efectivamente, todo lo personal es político. Es por ello que la primera entrevista para El Viejo Ring no podía ser a otra persona que a su padre, Salmán, quien relata su vida en Palestina como refugiado hasta llegar a España, donde inició una nueva sin olvidarse de sus orígenes.

Marwan tampoco se olvida de la música y este 11 de septiembre lanza su nuevo álbum, El Viejo Boxeador (Sony), un proyecto en paralelo con El Viejo Ring. Un disco lleno de diversidad en el que se tratan temas desde la historia un amor condenado hasta un contundente mensaje a las críticas y a los haters. Tampoco falta una indirecta a cierto género musical cuando canta que se llevaría a un "reguetonero por delante". Evidentemente, en un tono humorístico -hay que decirlo-. Sobre todos estos temas que envuelven su nuevo trabajo conversa Marwan con EL ESPAÑOL.

'5 gramos de resentimiento', de Marwan.

Háblame del proyecto El Viejo Ring y el programa con tu padre.

Son una serie de vídeos, 10 exactamente, que acompañan a cada una de las canciones del disco. Todas las canciones tienen un mensaje potente pero una canción dura entre 3 y 5 minutos. Siempre hay más reflexiones que hacer sobre determinadas temáticas.

Por ejemplo, El Viejo Boxeador, que es la canción que da título al disco, habla de la resiliencia -la capacidad de sobreponerse a los diferentes obstáculos de la vida-. En este sentido, yo tengo una conversación con mi padre, que fue un refugiado palestino que nació en una situación de absoluta miseria y que a lo largo de su vida sufre atropellos de derechos humanos, pobreza... Y a pesar de ello consigue rehacer su vida.

Me parecía que simbolizaba muy bien el espíritu de la canción. Hablo también con UNRWA, que es la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina por un futuro digno, y con Fernando, un amigo psicólogo y coach que trabaja con deportistas de élite y artistas de primer nivel. Hablamos de la autenticidad, de ser uno mismo y a no solo buscar el éxito sino también un sentido a la vida. Siento que estas conversaciones enriquecen muchísimo el mensaje de la canción y que aportan mucho. Siempre he buscado tener un papel más transformador.

La canción 5 gramos de resentimiento es un alegato a poder enfadarse, a dejar de ser simpático en todo momento. ¿Con quién está enfadado Marwan?

Generalmente uno se enfada con la gente que es cruel o que abusa. Hay bastantes motivos últimamente para estar enfadado. En este momento, de hecho, es para estar enfadado con determinados partidos políticos que se hacen llamar así pero que en realidad son movimientos descivilizatorios que lo único que buscan es crear confrontación y fake news para lograr adeptos y votos.

De hecho, nunca has tenido reparo alguno en hablar de discriminaciones y temas sociales en público. También es un tema presente en tu vida, el saber que tu padre vino desde Palestina a España. Siguiendo el hilo de la letra de 5 gramos de resentimiento, hay un momento en el que se dice lo siguiente: Tus memes tienen tanta gracia / Como un discurso de Santi Abascal. ¿Piensas que la irrupción de Vox y el mensaje que transmiten vulnera la integridad de gente como tu padre y de los inmigrantes?

Vox es el cáncer de esta sociedad. El otro día lo decía Daniel Bernabé, no es un partido político, sino una organización ultraderechista descivilizatoria. Yo a veces pienso que ni siquiera son así. Creo que dicen lo que dicen y hacen lo que hacen en muchas ocasiones porque saben que van a obtener poder. Han dado con un formato con el que a través de la mentira crean un relato para conseguir poder. Son gente que solo quiere poder y llevarse su tajada de la tarta, su buena porción del pastel. Eso me parece que es mucho peor, porque son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. Son muy peligrosos.

Y llama la atención que con un mensaje tan radical consigan tantos votos en España.

Claro. A través de las mentiras están tratando de hacer sentir al penúltimo que el último viene a quitarle su trozo de pastel. Y lo que están haciendo es poner una alfombra al poder favoreciendo a la gente que tiene grandes fortunas y a las grandes empresas. Vox quiere culpabilizar de todo lo malo de la sociedad a los inmigrantes que han venido cuando toda la mafia está en las altas esferas. Que la culpa es de los inmigrantes que han llegado este año no se lo traga ni dios. Pero parece que algunos se lo creen, no sé si por falta de inteligencia o porque ellos tienen mucha habilidad para crear este tipo de mensajes.

También han arremetido contra la cultura, principalmente contra la industria del cine aunque la música tampoco se ha librado.

A mí lo que me da pena de España es que se ideologice todo. Según tengo entendido, en países como Italia, Francia o en Inglaterra, la cultura no es un arma arrojadiza. Es un motivo de orgullo. En España hay artistas de derechas y de izquierdas y todos ofrecen lo mejor que tienen. El arte no debe ser un arma arrojadiza aunque los artistas sean contestatarios o tengan inquietudes sociales. El arte debe ser un motivo de orgullo porque representa una de las grandes partes de la riqueza de un país. Luis Rosales era de derechas y Antonio Machado era de izquierdas. No puede ser que lo convirtamos todo en un debate ideológico. No puede ser que alguien no disfrute de Vargas Llosa por ser un liberal y otro no disfrute de Antonio Muñoz Molina por ser de izquierdas.

En cuanto a poesía, estamos viviendo una época convulsa con muchas críticas hacia la poesía contemporánea actual. Muchos libros se editan en función de los seguidores y de la influencia de los autores y no debido a su calidad. ¿Como poeta, piensas que estamos viviendo una era de pobreza poéticamente hablando?

Desde luego ha sucedido en cierta parte de la poesía. Por urgencias editoriales o por publicar constantemente lo que hacen en redes sociales te bajan el nivel. Pero la poesía va a seguir gozando de mucha salud.

Retrato de Marwan.

En cuanto a lo que se vende masivamente sí que estamos ante una época de pobreza. Hay una poesía de baja calidad que vende mucho pero también hay poetas de gran calidad que venden mucho como Elvira Sastre o Benjamín Prado. Son gente que tiene valor, entonces hay que matizar. Pero todo el mundo hace lo que puede y lo que quiere, porque también tienen derecho a hacerlo.

La cultura en general también está pasando por una crisis complicada de superar. Sin embargo, cada vez se están organizando más conciertos y parece que todo vuelve a la normalidad poco a poco. ¿Sentís que el Gobierno os apoya o facilita este regreso a los escenarios?

Estamos absolutamente desprotegidos. El Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, no ha dado señales de vida. No hay nadie ahí. Necesitamos un buen marco que nos proteja porque la cultura está demostrando que en una mayoría de los casos se están cumpliendo a rajatabla las normas de seguridad y deben darnos garantías para que podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo. Están cerrando muchísimos locales y haciendo que mucha gente pierda su trabajo.

Llaman la atención todas las medidas que se toman en el ámbito musical cuando las plazas de toros siguen estando llenas y sin apenas distancia de seguridad.

La verdad que es un doble rasero bastante injusto. A mí, de todas formas, no me gustaría que los conciertos fueran como las corridas de toros. Eso sería una irresponsabilidad. La gente no pide que en los conciertos haya tan pocas normas de seguridad como en los toros. La gente pide que haya unas normas de seguridad justas para todos.