Lola Índigo arremete contra Taburete: "Animar a no cumplir las normas es una irresponsabilidad"

El hilo de la polémica se está extendiendo cada vez más. Si ya se hizo viral un vídeo del concierto de Taburete en Marbella donde apenas se respetaban las medidas de distanciamiento, ahora la artista Lola Índigo ha criticado a su compañero de profesión Willy Bárcenas.

Este 6 de agosto era el turno de la ex cantante de Operación Triunfo en su concierto de Castellón. Subida al escenario, la joven cargaba contra Taburete: "La cultura es segura y hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez: el sector artístico, como ya se venía previniendo, está siendo el más dañado de todos. Es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad, porque si eso sucede, ni vosotros vais a poder disfrutar de los conciertos de esos ciclos, ni los artistas vamos a poder ir a esos ciclos".

Este alegato pronto se ha relacionado como una respuesta a Willy Bárcenas, quien gritó en pleno concierto "¡Ni una puta mascarilla!". Lola Índigo no ha sido la única en criticar la actitud de Taburete. El rapero Rayden ha escrito en sus redes sociales que ese tipo de actitudes "impiden el trabajo al resto".

BRAVA LOLA INDIGO PONIENDO CORDURA A LAS METEDURAS DE PATA DE OTROS #lolaindigocastellon pic.twitter.com/EYFQallGh8 — Warmi Memories (@warmimemories) August 8, 2020

"¡Ni una puta mascarilla!"

Para protegerse de los ataques, el sábado por la tarde Taburete emitió un comunicado en sus redes sociales, que ha sido eliminado, en el que se defiende de las culpas. "Nosotros como banda no participamos de la organización, de la venta de entradas, del control de los aforos, ni de nada que tenga que ver con el montaje del evento. Nosotros nos limitamos a cumplir nuestro cometido que era dar un concierto respetando todos los protocolos que hay que seguir por el Covid-19. ¡Preocuparos de vuestra responsabilidad que nosotros ya lo hacemos por la nuestra!".

El cantante de Taburete explica en un vídeo su versión de lo ocurrido en el concierto

"Durante el concierto, es verdad que sobre todo al final del concierto, cuando crece la euforia de la gente, crece nuestra euforia también después de ocho meses sin tocar, cuando estamos tocando la canción de Sirenas yo me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces de ahí la frase que digo de 'ni una puta mascarilla".

"Lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla porque sería imprudente y en ningún caso hemos querido hacer algo así", es parte de lo que dice un Willy Bárcenas que en el mismo vídeo deja claro que la organización del Festival Starlite hizo todo lo posible para que el público respetara las normas de seguridad.