El Mad Cool pide al Gobierno que decrete la causa de fuerza mayor para cancelar el evento

El Festival Mad Cool, el más multitudinario y esperado de los que se celebran en Madrid, ya reconocía hace poco que era muy difícil la celebración de esta edición por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que debería tener lugar del 8 al 11 de julio. Fueron sinceros e informaron de todos los imprevistos que fueron surgiendo, desde la cancelación de Taylor Swift a lo complicado de realizar el evento en la situación actual.

Ahora han reconocido que "el festival no se va a poder realizar en las fechas previstas". Pero también dejan claro que necesitan la ayuda del Gobierno para anunciar la cancelación. Este es uno de los problemas a los que se está enfrentando los festivales de música, que necesitan esta figura legal para cancelar sin hundirse económicamente. "Estamos a la espera de que el Gobierno decrete la causa de fuerza mayor para poder resolver todo de manera correcta. Desafortunadamente, no podemos tomar una decisión de forma unilateral, puesto que son cientos los contratos de artistas, proveedores, patrocinadores, freelances, etc... que necesitan este tipo de resolución gubernamental, tal y como se ha implantado en la mayoría de países de Europa".

Informan de que la opción más real es "aplazar el festival a 2021, con las mismas fechas" y para ello esperan contar con un cartel en el que figuren las grandes estrellas de este año. "En este sentido, tenemos un feedback muy positivo por parte de la gran mayoría de artistas que componían nuestro Line-up. Con todos los que podamos reagendar, más los nuevos nombres que sumemos al cartel, regresaremos el año que viene con una nueva gran edición que esperamos supere vuestras expectativas. Vuestra fidelidad nos obliga a no fallaros", añaden.

También tranquilizan sobre la devolución del importe de las entradas y dejan claro que se devolverá el importe a aquellos que lo pidan. "En cuanto las autoridades competentes nos indiquen sus decisiones, según establezca el marco legal, os comunicaremos todos los detalles para iniciar el proceso, así como las alternativas para aquellos que queráis mantener las entradas, puesto que serán válidas para la próxima edición. Tened presente que quien quiera el reembolso del importe de la entrada obtendrá su devolución".