Rosalía también seduce a Travis Scott: "Si quieres duro él quiere más"

Los rumores de una colaboración musical entre Rosalía y Travis Scott se desataron después de que la artista catalana publicase el pasado mes de julio en su Instagram una fotografía con el exitoso rapero estadounidense. Pero la sorpresa ha saltado ahora al ver culminado lo que parecía una obviedad.

La canción que han grabado juntos Rosalía y Scott es, en realidad, un nuevo remix de Highest in the Room, un tema que el rapero lanzó el pasado mes de octubre. Esta mezcla, que también cuenta con la voz de Lil Baby, se enmarca dentro de un miniLP de siete temas de trap titulado Jackboys. También incluye colaboraciones con Sheck Wes, Quavo y Offset de Migos, Young Thug, Don Toliver y Pop Smoke.

En el remix, Rosalía le hace los coros a Travis Scott, y luego, ya en solitario, canta: "Su black ferrari le doy gas / caballos suenan con delay / si quieres duro el quiere ma' / aquí siempre hay un beso de ley / Si ahora de fiera no me fuera a conocer/ chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie". Y sigue: "Si ahora de fiera no me fuera a conocer / Lolly-lollypop viene cash / Ay, shine ya la' joya' / Balas que duelen por detrás / Broom broom, yo también acicalá / Ojalá que me cojas confesá'".

Con esta colaboración, la autora de El Mal Querer culmina un año en el que se ha convertido en una estrella de talla mundial, dando conciertos multitudinarios en todo el mundo, grabando temas con artistas como J Balvin u Ozuna y recibiendo cinco galardones en los Grammy Latinos.