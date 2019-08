El último single de Ana Guerra con el que no levantará cabeza

El tercer single de Ana Guerra, exconcursante y finalista de Operación Triunfo 2017, ya está disponible en las distintas plataformas. Con el título de Sayonara, se trata de una colaboración con el colombiano Mike Bahía, un tema simplón y con visos de pegadizo que busca abrirse paso en los chiringuitos playeros en esta última recta del verano.

La canción mezcla el pop con el trap latino y habla de un ligoteo fugaz de una noche que al día siguiente ya ha sido completamente olvidado. Con el lanzamiento de su primer disco el pasado mes de enero, Reflexión, Ana Guerra no logró colarse ni en el top 100 de ventas en España; y el nivel no es que haya subido en este single para el que ha creado un estribillo de rimas muy facilonas, por ser suaves: "Si me preguntas no me llamo Ana / nunca nos vimos el fin de semana / Parece que te confundiste, pero si lo creíste / buena suerte, sayonara".

Tras su paso por Operación Triunfo, la artista canaria ha publicado tres sencillos. El primero fue Ni la hora, en colaboración con Juan Magán; y el segundo, Bajito, un canto a la diversidad y a la bisexualidad de la mano de los Javis, sus exprofesores, pero también con un videoclip criticado por incluir claras referencias a una marca de ropa interior. Con Sayonara, el listado de singles asciende a tres.