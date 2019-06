Muere el trompetista Dave Bartholomew, clave en la aparición del 'rock and roll', a los 100 años

Dave Bartholomew. New Orleans Jazz Museum

El trompetista Dave Bartholomew, icono de la música de Nueva Orleans (EEUU) y uno de los pioneros del rock and roll, ha fallecido hoy a los 100 años, según ha informado su familia a medios estadounidenses.

Productor, compositor e instrumentista, Bartholomew destacó sobre todo por su recordada y fructífera alianza con el pianista Fats Domino, con quien triunfó en los años 50 alumbrando un sonido que, tomando las enseñanzas del rhythm and blues y el boogie-woogie, ayudó a sentar las excitantes bases del rock and roll.

El trompetista nació en la Nochebuena de 1918 en Edgard (Luisiana), una pequeña población a orillas del Misisipi y a unos 60 kilómetros de Nueva Orleans, la ciudad en la que Bartholomew desarrollaría toda su carrera musical hasta erigirse en una leyenda del lugar.

El artista encontró su primer amor musical en el jazz y en el genio de Louis Armstrong, una pasión que le llevó de joven a tocar con varias orquestas y grupos de Nueva Orleans.

Fue en 1949 cuando conoció al pianista Fats Domino, quien falleció en 2017 a los 89 años y con quien compuso la famosa canción The Fat Man, que está considerada como uno de los primeros éxitos del rock and roll. El tándem formado por Fats Domino y Dave Bartholomew brilló como pocos en los años 50 en Estados Unidos gracias a temas que escribieron a cuatro manos, como Ain't That a Shame.

Bartholomew también dejó su sello como productor en la inolvidable grabación de Blueberry Hill, que se convertiría en una de las canciones más famosas del pianista. No obstante, Bartholomew, cuyos arreglos y vibrante sentido del ritmo causaron sensación en la época, también trabajó con otros artistas como Lloyd Price, Smiley Lewis o Shirley & Lee.

El trompetista fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y, además, recibió un Grammy honorífico de la Academia de la Grabación en EEUU como homenaje a su carrera.

El fallecimiento de Bartholomew supone un nuevo golpe para Nueva Orleans, cuna de la música popular estadounidense y que en los últimos años ha tenido que despedir a algunas de sus figuras más importantes como Dr. John, que murió hace tres semanas; Fats Domino, que falleció en 2017, o Allen Toussaint, que perdió la vida en 2015.