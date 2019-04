Yung Beef arremete contra C. Tangana: "Es gracioso ver a raperos diciendo que vayamos a votar"

La participación en las elecciones de este 28 de abril han sido históricas. Al cierre de urnas había votado un 75,75% de los electores, hasta nueve puntos más que en 2016. A lo largo de esta breve pero intensa campaña electoral las redes sociales se han inundado de mensajes que animaban a votar. De esta forma, numerosos artistas y personajes públicos, desde Zahara hasta el cantautor Nacho Vegas, han opinado de alguna manera sobre a quién votar o sobre el simple hecho de hacerlo.

El grupo de indie rock Hinds ha publicado una fotografía en su Instagram donde alentan a sus seguidores a ejercer su derecho pero con una advertencia: "Votar el odio, el fascismo, el machismo, la lgtbfobia, el racismo y la violencia es mal". De todas las celebridades relacionadas con este 'activismo' electoral han destacado las opiniones enfrentadas de dos cantantes del momento.

El rapero madrileño C. Tangana (Antón Álvarez) ha comentado que no cree en "la democracia representativa pero es más fácil votar hoy que luchar cuatro años contra un gobierno fascista". Ante este contundente tuit, el trapero granadino Yung Beef (Fernando Gálvez) ha decidido cargar contra Antón.

No creo en la democracia representativa pero es más fácil votar hoy que luchar 4 años contra un gobierno fascista — El madrileño (@c_tangana) 28 de abril de 2019

La personalidad del cantante dificulta confirmar cuándo aquello que comparte se trata de su posición real o de si es una mera provocación digna de su personaje. "Es muy gracioso ver a raperos diciendo que vayamos a votar", ha afirmado Yung Beef en sus redes sociales y ha añadido que "votar es muy snob". Asimismo, ha criticado que la gente pierda el tiempo decidiendo quién de los candidatos les va a robar.

Un conflicto reavivado

Como ocurre muchas veces en el mundo del rap, la polémica sirve para darse a conocer en el ámbito musical urbano y para crear una división de ideas entre dos artistas. C. Tangana ya había criticado anteriormente a Yung Beef en su canción Forfri, la cual tiene más de 4 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube. "Hermano, el sistema está enamorado de ti. El sistema se nutre de gente como tú. Los que se creen que están fuera pero solo están abajo", expresa al final del tema.

Con estas palabras el rapero madrileño pretende dejar en evidencia la hipocresía del granadino y sus aires de 'callejero'. Beef declaró en una conferencia del Primavera Sound que su intención en el mercado musical estaba fuera de las grandes multinacionales y que se decantaba por un mercado "underground". Ahora, la discusión sobre la industria musical se ha expandido, de forma similar, al ámbito político.

Yung Beef ha defendido una actitud en la que no votar implica no participar en el funcionamiento del sistema. Sin embargo, C. Tangana contempla que dicha no participación puede generar un auge de partidos de extrema derecha, por lo que ser cómplice de una democracia en la que no cree se convierte en la única solución para frenar el fascismo.