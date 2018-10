De Nino Bravo a Coque Malla: la banda sonora de la extrema derecha de Vox

La extrema derecha de Vox llenó Vistalegre este fin de semana con más de 9000 simpatizantes en su mayor acto de fuerza. Dicen que no van a asaltar el cielo -como una vez prometió Podemos en el mismo Palacio-, sino a “conquistarlo”. Entre cánticos de “La España viva pide elecciones” y “Viva España, viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil y el Rey”, Vox pinchó una lista de Spotify para darles letra y música -pan y circo- a los parroquianos. Aquí algunas de los artistas elegidos por Santiago Abascal para “hacer a España grande otra vez” a golpe de himno. Hay sorpresas: algo de Ricky Martin, algo de La Guardia y el Go West de Pet Shop Boys pero versionado: "En pie si eres español".

Manolo Escobar

“En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza por sí sola vibra ya, y empieza nuestra fiesta nacional, por eso se oye este refrán: que viva España, y siempre la recordarán, que viva España”. Todo un clásico del fervor nacional.

Coque Malla

La que sonó de Coque Malla fue No puedo vivir sin ti: “Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás”. Quizá aquí la parte preferida de los adeptos de Abascal, por la cuestión simbólica: “Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás”.

Nena Daconte

Aquí Tenía tanto que darte, una canción que Nena Daconte que ha sido utilizada por plataformas provida (o en contra del aborto). La letra se interpretó como un canto a un hijo no nato. A la autora no le pareció mal que empleasen su música para ese fin y ella misma acabó manifestándose en un concierto bajo el lema “Sí a la vida”. Un extracto: “Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti (…) Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo y pregunto qué parte se quedó por el camino”.

El dúo dinámico

Un temazo de ayer y de hoy, Resistiré, más transversal que la propia vida -ahora la utilizan desde Vox para aguantar, según ellos mismos dicen, el chaparrón “progre”, pero también la usó Almodóvar en Átame-. Es una oda a la autosuficiencia, a la dignidad y a la lucha personal. “Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie”.

Nino Bravo

Del crooner inolvidable escogieron Libre, una canción que en realidad estaba dedicada a la primera víctima que murió en su intento de cruzar el muro de Berlín. “Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada sólo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar (…) Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo, sin hablar, sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar”.

Café Quijano

Aquí Perdonarme (feat. Willy Bárcenas, de Taburete). “Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo”.

Álvaro Soler

Del cantante hispano-alemán escogieron la mítica Sofía. “Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón, sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, sólo te dejo… Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Dime Sofía”.

Los Manolos

Amigos para siempre para inyectar buenrrollismo: “Amigos para siempre es lo que yo quisiera ser, cuando estás solo y no hay nada que hacer. Un gran amigo a tu lado ha de estar, amigos para siempre (…) Es la amistad, amor y la fraternidad, todos unidos en la vida debemos estar”. Todos unidos, pero sólo los españoles, claro, según las propuestas de Abascal.

El novio de la muerte

Qué decir del himno de la Legión: también le gustaba a nuestro ex ministro de Cultura, Méndez de Vigo. “Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera, soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera”.