Muere el cantante francés Charles Aznavour a los 94 años

El cantante francés de origen armenio Charles Aznavour ha fallecido a los 94 años de edad, según informan medios locales. Aznavour, que también era compositor y actor, está considerado en todo el mundo como "el embajador de la canción francesa".

El cantante es uno de los más prolíficos de la historia de Francia y su carrera ocupa uno de los puestos pivilegiados del Olimpo musical tras vender más de 200 millones de discos. También se le conoce con el sobrenombre de Charles Aznavoice y se le atribuye la mítica frase show must go on.