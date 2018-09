La persecución de Luis Mas, el primer expulsado de OT, por ‘facha’, ‘pijo’ y su foto con el Rey

El catalán Luis Mas (Masnou, 1999) estaba gafado antes de entrar al concurso de Operación Triunfo, y no primordialmente por motivos musicales, sino políticos. Masas de espectadores cogieron ojeriza al joven por su perfil ideológico: Mas había colgado en sus redes una foto en la que aparece acompañado del Rey emérito Juan Carlos I. Parece que habían coincidido en una competición de vela. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “Facha”, “pijo”, “borjamari”. Tampoco sentó bien la imagen en la que posaba delante de la Torre Trump de Nueva York. “Con todo esto de que Luis del nuevo OT es facha. Sí, me importa que sea facha, porque si va a gustar un cantante lo primero son los valores que transmite por la potencialidad de ser un ídolo. Una persona que apoye el franquismo jamás será un ídolo para mi”, decía un usuario.

“Osea con el trabajo tan bonito que hizo la edición anterior de OT con su visibilidad LGTB y tantas reflexiones feministas(QueenAmaia) y ahora vamos a tener a un facha de los 2000(es que los pelos en fin) hablandole a una cámara 24h, pues no, ay me da mucha pereza. Luis fuera”, alegaba otra. Los adeptos al programa empezaron a examinarle con atención y alegaron que había comprado seguidores en sus redes sociales: en pocos días acumulaba más de 70.000 amigos en Instagram. La estética de uno de los videoclips del joven, además, fue objeto de burla: la melena, el rodaje en un barco y el baile rodeado de chicas le subrayaron como persona non grata.

“Es el nuevo Taburete” o “Parece de High School Musical” fueron algunas de las reacciones. Anoche, en la primera gala de OT 2018, Mas decidió cantar Carita de buena y la actuación no fue memorable. “El Luis Mas este de OT 2018 además de puto facha canta un poco como el culo, ¿no?”, comentaba en Twitter un telespectador. “Menos de un día y todo Twitter conoce al Luis de OT como "el facha". Me encanta”, comentaba otro.

Hasta que llegaron las peticiones de boicot: “Creo que todo el fandom de OT debería ponerse de acuerdo como cuando hicimos favorita a Ana para no dejar que Luis pase de la gala 0. Ande va un chaval facha en un programa donde la mayoría de los espectadores somos LGTB o proLGTB”, expresaba una chica. Dicho y hecho: Sabela, Luis, Rodrigo y Carlos Right fueron los cuatro concursantes que el jurado dejó a merced de público y profesores. El profesorado decidió salvar a Sabela. El público rescató a Carlos Right con un 42% de votos. Y, efectivamente, los primeros expulsados de edición fueron Rodrigo y Luis. Luis fue el que menor porcentaje de apoyo tuvo: sólo un 21% deseó que entrase en la Academia.