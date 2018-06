David Byrne lanza un contraperiódico sólo con buenas noticias, pero no encuentra información

David Byrne leía el periódico al levantarse, como la mayoría de nosotros. A él también le pasaba que hasta medio día después no levantaba cabeza. “Oh, oh, nos vamos al infierno”. Y no. Simplemente ha descubierto que los medios de comunicación cosen a la actualidad sólo malas noticias para vender más marca, periódicos o lo que sea que vendan. Así que para detener el aluvión de noticias que hablan de una parte de la humanidad atacando a la otra parte, ha lanzado la web Reasons to be Cheerful o sea Razones para estar alegre. Lo llama observatorio en línea de mejoramiento mundial y es una colección de buenas noticias que te alegran la mañana. Ahora ya sí.

Tiene varias secciones, como Salud, donde cuenta cómo se esfuerzan las ciudades por acabar con el tráfico y el consumo de drogas, o Compromiso ciudadano, donde muestra la unidad comunitaria de la sociedad. En Transporte urbano descubre las maneras de transformar una urbe asediada por los coches y la contaminación en una amable y limpia gracias al uso de la bici. Ya saben que es un amante del ciclismo en ciudad. “Casi todas estas iniciativas son locales y provienen de ciudades o pequeñas regiones que se han propuesto probar algo que podría convertirse en una alternativa mucho mejor de la que existe”, dice el ex músico de los Talking Heads.

Una utopía americana

El poder del optimismo está infravalorado en manos de quien una vez salió de gira para hablar de su amor por el Powerpoint en una serie de conferencias artísticas. Él mismo es ejemplo del talante positivo que hay a nuestro alrededor: en la sección “Culture” ha incluido parte de su propio trabajo en relación con el álbum American Utopia. “La cultura, la música y las artes pueden incluir, de manera optimista, algunos de mis trabajos y proyectos, pero espero promover el trabajo de otros que tengan un historial probado”. Aunque no aclara quién aprueba ese historial.

Los buenos motivos si funcionan hay que copiarlos, aclara, para que se repita por todo el mundo. Ese es el modelo que repite en las charlas que está dando por todo el mundo y lo que seguirá en esta serie: “Busque cosas que están sucediendo en cualquier lugar y si han sido probadas, si se ha demostrado que funcionan, si pueden transferirse y adoptarse en otros lugares, entonces atendámoslas e invitemos a otros a sumarse a este proyecto”.

Escasez de buenas noticias

Byrne sube noticias positivas, explicadas por él mismo “como una especie de remedio, y posiblemente como una especia de terapia”. Así comenzó a recopilar noticias que le recordaron que, en realidad, “están sucediendo cosas positivas”. “Compartiré pensamientos, imágenes y audios relacionados con esta iniciativa y agradeceré las contribuciones de otros”, escribe Byrne. Desde abril ha publicado en su “antídoto y proyecto multiplataforma” cinco noticias para estar alegres…

De hecho, el apartado Ciencias Económicas todavía no ha sido inaugurado. La sección permanece en blanco a la espera de una buena noticia no mala. Si medio año después de su puesta en marcha no ha podido encontrar nada en el mundo capitalista que contraprograme el capitalismo no es un motivo para darle esperanza al mundo. Quizá sí en sus charlas y conferencias. Por cierto, en España no ha encontrado ningún motivo para estar alegre.