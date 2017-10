Marilyn Manson, hospitalizado tras caerle un decorado encima en un concierto

El artista estadounidense Marilyn Manson ha resultado herido durante su actuación en Nueva York, al caerle encima el decorado del escenario del Hammerstein Ballroom de la Gran Manzana. Ha tenido que ser hospitalizado. Hay imágenes que recogen el escalofriante momento del accidente: el cantante interpretaba su versión del tema Sweet Dreams (are made of this) y andaba en apogeo, elevando una suerte de antorcha, cuando le dio por dirigirse a una parte del decorado, donde dos pistolas se apoyaban la una en la otra. Él se colocó en el andamio que las sostenía y fingió que lo escalaba, con tan mala suerte que se desplomó sobre él, aplastándole.

Los guitarras tardaron unos segundos en darse cuenta y siguieron tocando, mientras la gente gritaba. Pero inmediatamente, varias personas interrumpieron en el escenario para socorrerle. Las luces se apagaron y el cantante fue evacuado de la sala en camilla. Luego fue trasladado al hospital. Su representante ya ha anunciado la cancelación de los conciertos previstos desde el 2 de octubre al 14 de este mes, un total de 9 actuaciones.

Tyler Bates, su productor y guitarrista, ha tranquilizado a las masas con un mensaje en su cuenta de Instagram: "El tour Heaven Upside Down de Marilyn Manson está en pausa por un minuto. Vamos camino a casa. Manson volverá a estar pronto en acción".