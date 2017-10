Javier Sierra gana el Premio Planeta 2017 con la novela ‘El fuego invisible'

El ganador del Premio Planeta 2017 es el escritor Javier Sierra, el primer y único escritor español que ha entrado en los diez primeros puestos de la lista de libros más vendidos de EEUU, elaborada por The New York Times. Fue en abril de 2006, con La cena secreta (Plaza & Janés) su best-seller más aclamado, editado en 32 países y con unas ventas de más de 3 millones de ejemplares. Esta obra lo catapultó también como el segundo escritor español más traducido, detrás de Carlos Ruiz Zafón y por delante de Juan Gómez-Jurado. Ha publicado siete novelas y otros tantos ensayos: desde La dama azul en 1998 (Martínez Roca) a La pirámide inmortal (Planeta) en 2014.

Este prestigioso reconocimiento -premiado con 601.000 euros- se le concede por su manuscrito La montaña artificial, de nombre real El fuego invisible. Estaba firmada bajo el pseudónimo de Victoria Goodman. La historia trata sobre un joven profesor, afincado en Dublín y nieto de un famoso escritor, que pasa unos días en España. Sin comerlo ni beberlo se ve envuelto en una peligrosa trama que tiene una misión: hallar el origen de un misterioso objeto que tiene capacidad tanto para atraer enemigos como para crear mundos nuevos.

Esta novela está dedicada a los escritores de esta sala. Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización

"Esta novela está dedicada a los escritores de esta sala. Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización. Y la novela está centrada en el poder de la palabra", sonríe el autor ganador. "David Salas, el protagonista, llega a Madrid y encuentra a una vieja amiga de su abuelo. De niño le hizo la gran pregunta troncal del libro: ¿de dónde vienen las ideas, abuelo?". La amiga del abuelo se llama Victoria Goodman, de ahí el pseudónimo. "El fuego invisible lo tienen ustedes dentro, se puede usar para lo bueno y para lo malo".

Sierra es periodista, colaborador de hilo umbilical fiel con varios espacios de radio y televisión -también en su día dirigió algunos como El otro lado de la realidad, en Telemadrid- y ha dedicado gran parte de sus últimos años a viajar e investigar enigmas del pasado y misterios históricos, basándose en documentación e investigación de campo.

Coquetea con lo paranormal: en 1993, por ejemplo, Sierra trabajó como redactor del programa de Telecinco Otra dimensión, y dos años más tardes defendía contra viento y marea, y delante de quien le quisiese escuchar, que uno de los invitados a plató, el “cirujano psíquico” Stephen Turoff -que decía que podía curar diversas enfermedades extirpando partes del cuerpo del paciente, eso sí, sin bisturí, sin anestesia, sin dolor y sin dejar cicatriz-.

Cristina López Barrio, en segundo lugar

En segundo lugar, como finalista del gran premio, ha quedado Cristina López Barrio con su obra llamada Niebla en Tánger. "Es una novela alimaña que, como dijo Cortázar, hasta que no la acabas no te deja dormir, no te deja descansar", relata. "Una mujer de 40 años despierta desnuda en un hotel de la Gran Vía y necesita un tiempo para saber qué le ha ocurrido. A su lado hay un hombre desnudo también. Sabe que tiene que marcharse. Y cuando va a recoger su bolso en el escritorio del hotel, hay un libro. Una novela que se llama Niebla en Tánger. Es la historia de Flora Gascón". La mujer llega a casa. Allí la espera su marido.