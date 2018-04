La gran historia del verano de 1974 en la prensa española no fue el impeachment del presidente Richard Nixon en EEUU. Fueron los lobos devoradores de hombres de San Cibrao, Orense, que habían dado muerte entre sus fauces a dos criaturas. "El asunto del lobo no es un Watergate, no, pero es peor" - escribía Tico Medina en un extenso reportaje en ABC. "El verano del lobo ha terminado. Su balance ha sido desolador, en vidas y haciendas. Pero ahora, ya en el otoño, las gentes que viven cerca de él preguntan angustiadas: Si así fue en verano, ¿qué ocurrirá este invierno?".

Resultó ser el cuento de Pedro y el Lobo, pero a la inversa: el lobo no volvió por invierno, tampoco por primavera, ni volvió a hacerlo jamás. En las siguientes cuatro décadas no se ha comprobado fehacientemente ni un sólo ataque de un lobo en libertad. A día de hoy los conservacionistas dudan incluso de que se produjera ninguno a lo largo del siglo XX, y que la retahíla de presuntos casos recogidos en la prensa de la posguerra en tierras de Orense y A Coruña no sirvieron para otra cosa que para justificar el exterminio de la alimaña por la que abogaba el franquismo.