Jaime de los Santos: “La marcha de Rigola no me decepciona, me entristece”

Jaime de los Santos ha estrenado cargo la semana pasada y ya tiene crisis en su gabinete recién creado: la dimisión de Álex Rigola de la dirección de los Teatros del Canal, por la “brutal violencia” ejecutada el pasado domingo por orden “del mismo partido que gobierna en la Comunidad de Madrid”. Es el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, un alto cargo extinguido por Esperanza Aguirre, que evita entrar en la polémica decisión de un gestor cultural de su confianza: “Respeto absoluto ante las decisiones personales”, ha contestado a este periódico sin querer ir mucho más allá.

A lo largo de estos dos años como responsable del área cultural del gobierno de Cristina Cifuentes se ha ganado el aprecio de los actores culturales. ¿Comprende la decisión de Rigola? “Amo profundamente la cultura en todas sus manifestaciones desde siempre. Las decisiones personales no se valoran. Lamento la decisión que ha tomado porque perdemos a un muy buen gestor. Los Teatros del Canal se quedan en manos de Natalia Álvarez Simó y de la Consejería, en la que trabajamos por la cultura”.

Apoyo al creador

¿Le ha decepcionado la decisión? “Lo lamento artísticamente. No es una decepción, pero me entristece. He contado siempre desde el primer día con el apoyo y la complicidad y la opinión informada de la presidenta y siempre hemos dado libertad a los directores”, explica a este periódico el fiel gestor a Cifuentes. “Tengo absoluto apoyo a los creadores. Desde la Consejería trabajamos por y para la cultura”.

No se arrepiente de su nombramiento, elegido sin un concurso público de méritos. “El único responsable de la marcha de Rigola es Rigola”. De hecho, ya informa que volverá a hacerlo de la misma manera. “Elegiremos al que creamos que es el mejor para una de las principales instituciones. Abriremos el proceso de selección cuando toque”, añade. “No hay ninguna prisa, hay programación hasta junio de 2018. Hay que buscar al mejor”.

Bálsamo cultural

¿Cree que la cultura debe mantenerse al margen de los acontecimientos de este domingo? “Que la cultura sea lo que la cultura quiera ser. La cultura siempre contará con mi respeto”. Preguntado por la conciliación entre la cultura y la ausencia de diálogo para resolver el conflicto en Cataluña explica que “la cultura está siempre para beneficiar y mejorar todo”. “La cultura es para mí uno de esos espacios en los que es fácil llegar al entendimiento y recuperar la convivencia”. ¿Echó en falta más cultura en los acontecimientos del domingo? “Creo en la democracia, en el Estado de Derecho, en la ley y en su cumplimiento”.

Se muestra muy orgulloso de que Angélica Liddell vuelva a actuar en Madrid el año que viene, en Teatros del Canal, porque quiere que la Comunidad de Madrid “sea un referente internacional en lo que a cultura se refiere y un lugar de turismo”.