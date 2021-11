¿Llegará Pedro Almodóvar a los Oscar de este año? Estas son las favoritas para los premios de 2022

Solo han pasado siete meses desde el histórico triunfo en los Oscar de Nomadland, la segunda ganadora del premio a la mejor película dirigida por una mujer en un siglo. El tiempo no perdona y Hollywood, muchísimo menos. Con los de festivales de otoño en el espejo retrovisor, ha llegado la hora de hablar de todas esas aspirantes a sustituir en el palmarés a Chloé Zhao.

Hay numerosas preguntas en el aire a estas alturas del juego. ¿Puede Almodóvar repetir la histórica jugada de Hable con ellas con Madres paralelas? ¿Cuáles son las mayores rivales de Belfast, del renacido Kenneth Branagh, en el camino al Oscar? ¿Ganará una estatuilla de una vez Paul Thomas Anderson después de ocho nominaciones sin premio? ¿Y Netflix? De todo eso y más hablamos en este repaso a las candidatas a la 94.ª edición de los premios más importantes de la industria del cine.

Las candidatas internacionales

Pedro Almodóvar tiene una nueva cita con la historia. Después del varapalo de ver como El buen patrón era seleccionada para representar a España en la categoría de mejor película internacional, Madres paralelas ha tenido que centrar su campaña de promoción en intentar repetir la gesta de Hable con ella, nominada a la mejor dirección y ganadora del Oscar al mejor guion original en 2002. El homenaje del MoMa de Nueva York a Penélope Cruz y su espectacular portada en Variety dejan claro que la madrileña, flamante ganadora de la Copa Volpi en el Festival de Venecia, es la mejor baza de la película de El Deseo para llegar al Dolby Theatre. Sony Pictures Classics, la distribuidora del cine del manchego en Estados Unidos, sigue trabajando para que las opciones de la propia película, Almodóvar y la banda sonora de Alberto Iglesias lleguen hasta al final de la carrera.

Las candidatas extranjeras en los próximos Oscar.

La 94.ª edición de los premios será la primera desde hace una década en que la categoría de mejor película tendrá sí o sí diez títulos nominados, facilitando la presencia de una o más propuestas internacionales en un listado escogido por una Academia cada vez más plural. Las grandes rivales de Almodóvar en el camino a la candidatura serán la iraní Un héroe, un drama del dos veces oscarizado Asghar Farhadi que ganó el Gran Premio del Jurado; la italiana Fue la mano De Dios, Gran Premio del Jurado en Venecia y la película más personal y accesible de otro respetado maestro como Paolo Sorrentino, y la noruega La peor persona del mundo, un drama con toques románticos que ha levantado pasiones y que le dio el premio de interpretación femenino en Cannes a Renate Reinsve.

La radical Palma de Oro Titane lo tendrá más difícil para convencer a una organización de diez mil votantes que a un jurado de nueve personas, pero sería un error dejarla de lado en la conversación. Con el precedente de Thomas Vinterberg, nominado como director el año pasado sin que Otra ronda estuviera en la categoría principal, mejor dirección puede ser el lugar para reconocer la desafiante labor de Julia Ducournau.

'Madres paralelas' y 'Titane' siguen proyectandose en decenas de cines de España. 'Fue la mano de Dios' llega a Netflix el 15 de diciembre. 'Un héroe' y 'La peor persona del mundo' se estrenan en salas el 21 de enero.

Los misterios de final de año

Las aspirantes que aún no se han visto.

Entre todas las películas que han decidido esconder sus cartas hasta el final del calendario, hay tres títulos que destacan por encima de los demás. West Side Story es el primer musical de Steven Spielberg, además de la nueva versión de una película que ya arrasó en los Oscar hace 60 años. El callejón de las almas perdidas la nueva adaptación de la novela de William Lindsay Gresham con Bradley Cooper al frente de un estelar reparto, supone el regreso de Guillermo del Toro al cine después de su éxito en la Academia con La forma del agua. Cierra el grupo de incógnitas No mires arriba, la nueva comedia de Adam McKay, oscarizado por La gran apuesta, con más estrellas que en el cielo en un elenco liderado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Todas ellas son rivales a tener en cuenta en la inminente temporada de premios, pero hasta que no salgan críticas no podemos situarlas en el grupo de favoritas a todo en la próxima edición de los Oscar.

'West Side Story' se estrena en cines en España el 22 de diciembre, 'No mires arriba' llega a Netflix ese mismo día y El callejón de las almas perdidas se podrá ver en salas desde el 28 de enero.

'Macbeth' (Joel Coen)

Por primera vez en sus cuatro décadas de carrera, los hermanos Coen separan sus caminos profesionales después del deseo del hermano menor, Ethan, de abandonar temporalmente el cine. Joel Coen ha aprovechado esta libertad para cumplir su sueño de versionar uno de los grandes clásicos de William Shakespeare: Macbeth. Su mujer Frances McDormand y Denzel Washington (en su primera colaboración con el cineasta) lideran el reparto de una película rodada en un apabullante blanco y negro y que se verá en todo el mundo a través de Apple TV+. Después de ganar un Emmy a la mejor serie con la comedia Ted Lasso, el siguiente objetivo de la plataforma es recibir una nominación a la mejor película. Su otra gran braza es CODA, el remake de la francesa La familia Belier que arraso en el Festival de Sundance y que en España se estrenará directamente en cines.

Las adaptaciones de uno de los grandes maestros de la literatura nunca han funcionado demasiado bien en los Oscar (solo Laurence Olivier ganó el premio a mejor película con Hamlet en 1948), pero el nombre Coen pesa mucho en la Academia. Macbeth sería la quinta película del director nominada en la categoría reina de la Academia.

'Macbeth' se estrena en Apple TV+ el 14 de enero. Antes se podrá ver en algunos cines españoles.

'Dune' (Denis Villeneuve)

Denis Villeneuve puede triunfar allí donde Christopher Nolan se quedó corto con Tenet en el nefasto 2020: salvar los muebles en taquilla, conquistar a la crítica y ser respaldado por la Academia por sacar adelante una superproducción pensada en un público más adulto. La campaña promocional de Dune, obsesionada en pedir al público que fuera a ver la película en salas para que Warner Bros. Financiase una segunda parte, no era demasiado esperanzador, pero el director de La llegada superó con nota la maldición de un libro que ya había sido adaptado sin demasiado éxito ni respaldo crítico por David Lynch (entonces, ahora el paso del tiempo la ha convertido irónicamente en una película de culto). La película protagonizada por Timothée Chalamet tiene muchas papeletas para seguir los pasos de Origen, Gravity, Marte y Black Panther, otros blockbusters nominados en la última década.

Actualmente, 'Dune' sigue proyectándose en decenas de cines españoles.

'Licorice Pizza' (Paul Thomas Anderson)

Con 8 nominaciones al Oscar sin premio, Paul Thomas Anderson es uno de los grandes maestros del Hollywood contemporáneo que no ha ganado el Oscar todavía. Este año volverá a competir con él gracias a Licorice Pizza, la historia de madurez de dos adolescentes que se enamoran en la California de 1973. Sus jóvenes protagonistas tienen una conexión sentimental con el director de Magnolia y Pozos de ambición: Cooper Hoffman, el hijo de su actor fetiche Phillip Seymour Hoffman, y Alana Haim, una de las integrantes del grupo Haim, cuyos videoclips siempre llevan la firma de Anderson.

Sobre el papel puede que el regreso del director a los años 70 (la misma época de Boogie Nights) sea demasiado ligero para los gustos medios de los votantes, pero la crítica se ha enamorado perdidamente de Licorice Pizza y Lady Bird ya superó en 2017 los prejuicios contra el cine de adolescentes en la Academia. Apostar en su contra sería un deporte de riesgo.

'Licorice Pizza' se estrena en España el 14 de enero.

'El metodo Williams' (Reinaldo Marcus Green)

Reinaldo Marcus Green es el gran desconocido de la próxima carrera al Oscar. El director de las inéditas en España Good Joe Bell y Monsters and Men es el director de la candidata con el perfil más populista y bienintencionado de la edición, dos factores que la Academia valoró positivimante durante décadas. El método Williams le da una vuelta a la frase hecha que dice que detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. Will Smith, claro favorito al Oscar al mejor actor, interpreta a estricto padre de dos atletas afroamericanas que cambiaron para siempre la historia del tenis, Venus y Serena Williams. Si los votantes quieren apostar por un cine para todos los públicos y que apela a las emociones después de tantas ganadoras de pequeña escala en la última década, este vehículo estelar al servicio del príncipe de Bel-Air puede ser la tapada del año.

'El método Wiliams' se estrena en los cines españoles el 21 de enero.

'El poder del perro' (Jane Campion)

Jane Campion llevaba más de una década sin rodar una película (Bright Star, de 2009) cuando recibió la llamada de Netflix. El poder del perro, adaptación de una novela de Thomas Savage de 1967, puede devolver a la neozelandesa a la temporada de premios. Con El piano, Campion ganó en 1994 el Oscar como guionista y se convirtió en la primera mujer de la historia en recibir la codiciada Palma de Oro de Cannes. Su estreno en el wéstern de la mano de Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, seguros nominados, ya le reportó el premio a la mejor dirección en el último Festival de Venecia.

Después de las derrotas de El irlandés y Roma, Netflix sigue soñando con el Oscar a la mejor película y, salvo sorpresa de la comedia de Adam McKay, esta es su mejor baza para conseguirlo este año. El poder del perro puede ser demasiado fría para un premio gordo que se vota por consenso pero, pase lo que pase en la categoría de mejor película, podría acabar la temporada con las estatuillas a la mejor dirección, guion adaptado y actriz secundaria del año.

'El poder del perro' se estrena en Netflix el 1 de dicembre. Desde el pasado viernes se puede ver ya en algunos cines de España.

'Belfast' (Kenneth Branagh)

Pocas cosas le gustan más a Hollywood que las historias de auge, caída y resurrección de sus estrellas. Kenneth Branagh no había cumplido los 30 cuando recibió su primera nominación al Oscar como director por Enrique V, un hito al alcance de muy pocos en el siglo de historia de los premios de la Academia. Sin embargo, cuando el actor y cineasta dejó de hacer adaptaciones de Shakespeare, su carrera detrás de las cámaras alternó los éxitos de taquilla (Thor, Cenicienta, Asesinato en el Orient Express) con los desastres absolutos (Jack Ryan: Operación Sombra, Artemis Fowl) en los que perdió su identidad como director.

Su película más personal, Belfast, puede darle por fin el Oscar que se le ha negado hasta en seis ocasiones. La última ganadora del premio del público en el Festival de Toronto (un reconocimiento que ya logran Green Boo, Nomadland, 12 años de esclavitud y otras oscarizadas) es una mirada a la infancia del británico en la Irlanda del Norte de los años 60. Su alter ego infantil sueña con un futuro glamuroso que lo aleje de los problemas. Mientras llega ese momento llega, encuentra consuelo en su carismático padre y su madre, y en sus alegres abuelos. A cuatro meses de la gala, es la rival a batir.

'Belfast' se estrena en cines de España el 7 de enero después de su reciente paso por el Festival de Sevilla.

