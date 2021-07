Las mujeres de Shakespeare encuentran por fin su voz (y tienen acento gallego)

Si uno realiza una encuesta rápida por la calle y pregunta cinco personajes de las obras de William Shakespeare, probablemente mencione a cinco hombres. En el caso de que se acuerde de alguno femenino seguramente sean los más dramáticos, la sufridora Julieta, la conspiradora Lady Macbeth… ¿Dónde están el resto de mujeres del autor británico?, ¿es que no existen o es que nadie ha querido escucharlas?

Las mujeres de Shakespeare tienen voz. Mucho más plural que la que se les suele atribuir. Una voz que hay que reivindicar y que resuena con fuerza en el Festival de Cannes. Desde aquí esas voces femeninas tienen acento gallego, el del director Lois Patiño, que ha codirigido el cortometraje Sycorax junto al argentino Matías Piñeiro. Ambos buscan descifrar el enigma de Sycorax, el primer personaje en pisar la isla de La Tempestad de William Shakespeare. El problema es que Sycorax no tiene voz en la obra. Es apenas mencionada por Próspero como una bruja mala, vieja y encorvada, que encerró vilmente a Ariel, el espíritu del aire, en un árbol.

Patiño regresa al corto tras su Lúa Vermella, en la que daba voz a las meigas, que también tienen que ver mucho con las brujas de Shakespeare. La unión de estos dos cineastas únicos y con una mirada tan personal “diluye los límites de la representación permitiéndonos poner en cuestión la visión patriarcal de un personaje femenino sin voz, la madre de Calibán, recordado como la primera bruja que pisó la isla”.

'Sycorax'.

Una unión que nace de una amistad forjada entre ambos en “este mundo de los festivales”. “Hay una admiración por el trabajo de cada uno, por el mundo cinematográfico del otro. Yo hace como diez años empecé a trabajar en los personajes femeninos de Shakespeare. Me leí toda su obra y me di cuenta de que nadie me había hablado de los roles femeninos. Y en esta obra hay personajes vitales, inteligentes, ambiguos. Personajes que me estimulaban, me hacían pensar en mis amigas, en las actrices, en mí…”, cuenta Matías Piñeiro desde Cannes.

Un trabajo en el que llevan más de seis años. Todo inició con esa investigación de Piñeiro, que cuando leyó La tempestad se dio cuenta de que en ella, “el espacio, la naturaleza y la cuestión fantástica son muy importantes y que son elementos ajenos a mí que me hicieron pensar que sólo no podría y en expandir mis inquietudes”. “Ahí nació de una forma natural, porque somos muy amigos y admiro mucho su obra. Una obra que a priori era lejana y que ha acabado siendo cercana, y eso hace que de repente dijera, por qué no pensamos en algo juntos”, explica el director argentino

De alguna forma el trabajo en Sycorax acabó permeando en Lúa Vermella, en la que daba voz a esas meiga. “Sí, vino antes de la película y se mezcla todo. Por ejemplo, esa decisión que tomamos para Sycorax de trabajar en torno a esa bruja viene al final, al principio estábamos centrados en el personaje de Ariel, y entonces esas coincidencias de dan de forma natural, en mi caso con esta reflexión en torno a las brujas y lo fantástico. Hay cuestiones que se han hibridado con las inquietudes de Matías y que ya son inquietudes mías. Este corto es como un hijo que dices, mira se parece al padre, ay no, a la madre, y que también tiene cosas que no son de ninguno pero que son una evolución de ambos”, apunta Lois Patiño.

Pero para el director gallego ay otro asunto que aborda Sycorax "y que analiza muy bien Silvia Federici en Calibán y la bruja, que es la cuestión del colonialismo. Hay una escena al inicio, en la plaza, cuando vemos los rostros de la gente y les adjudicamos personajes, en el que nos influyó la película de Pasolini Apuntes para una Orestíada africana. Hay una cuestión con el documental antropológico, y es que es la voz del otro, la voz del europeo. Y cuando los representados, las personas retratadas, adquieren voz, es cuando les conoces de verdad. Sus inquietudes, sus sueños, su sentido del humor... Sycorax en la obra no tiene voz, y por eso era fundamental para nosotros escuchar a esas mujeres".

Sycorax es el primer paso. Ahora, también a cuatro manos, Patiño y Piñeiro realizarán el largo con el que soñaban y que, "si todo va bien" rodarán el año que viene. Ahora darán voz a otro personaje femenino, Ariel, con la que veremos "la tempestad atravesada por este espíritu del aire, será la trama de la tempestad pero desde el putno de vista de este ser que transita la isla trasnformando un arbol en una arpía".