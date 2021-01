Muere la actriz Tanya Roberts, la chica Bond que dieron por muerta hace dos días

La actriz Tanya Roberts, conocida sobre todo por ser la chica Bond de Panorama para matar (1985), ha fallecido este martes en Los Ángeles (EEUU) después de que el domingo su representante informara erróneamente de que había muerto y de que el lunes rectificara de modo surrealista.

El novio de la fallecida, Lance O'Brien, ha confirmado este martes finalmente la muerte de Roberts a medios estadounidenses como The New York Times.

La lamentable confusión en torno al estado de salud de la actriz comenzó el domingo cuando su representante, Mike Pingel, aseguró que la intérprete había fallecido ese día en la ciudad californiana, donde se encontraba ingresada en un hospital desde que se desmayó en la calle el pasado 24 de diciembre mientras paseaba a sus perros.

Sin embargo, Pingel dio marcha atrás el lunes de forma sorprendente y afirmó que seguía viva. "Así que, sí, esta mañana hacia las 10... el hospital llamó para decir que ella sigue viva aunque no pinta bien. Con suerte tendremos información (pronto). Es desconcertante", dijo Pingel a The Hollywood Reporter.

El representante sostuvo que la confirmación de la muerte de la actriz le había llegado el domingo a través de O'Brien.

Otro detalle extravagante tuvo también como protagonista a O'Brien, quien se enteró el lunes en medio de una conversación con el programa Inside Edition de CBS de que su novia no había muerto.

"¿Ahora me decís que está viva?", preguntó en una llamada telefónica que había interrumpido la entrevista. "Oh, gracias a Dios (...). El hospital me dice que está viva. Me llaman de la unidad de cuidados intensivos", aclaró después al periodista sin poder contener las lágrimas.

Por ahora no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Roberts, aunque sí se ha descartado que tuviera que ver con el coronavirus.

Trayectoria profesional

Roberts, cuyo nombre original era Victoria Leigh Blum, nació en Nueva York en 1955. La artista probó suerte como modelo y también en la publicidad antes de hacerse un hueco como actriz.

La pequeña pantalla fue su primer hogar, ya que Roberts, tras varios papeles pequeños en series y películas televisivas, fue seleccionada como una de las tres protagonistas de la quinta y última temporada de Los ángeles de Charlie (1976-1981).

No pudo evitar el fin de esa famosa serie, pero su carrera continuó ascendiendo hasta lograr el que fue probablemente el gran papel de su trayectoria: el rol de chica Bond en Panorama para matar.

Bajo la dirección de John Glen, esta cinta fue la última de Roger Moore como Bond antes de ceder el testigo del agente 007 al actor Timothy Dalton. Panorama para matar también contaba en su elenco con Christopher Walken y Grace Jones.

La filmografía de Roberts incluye también otras películas como El señor de las bestias (1982) o Sheena (1984). Su último papel destacado fue en la televisión gracias a la serie Aquellos maravillosos 70 (1998-2004).