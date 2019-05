Tarantino competirá por la Palma de Oro en Cannes con su "declaración de amor a Hollywood"

La última película de Quentin Tarantino, Once upon a time... in Hollywood, competirá por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, en una edición a la que también se suman filmes del mexicano Gael García Bernal, el chileno Patricio Guzmán y el franco-argentino Gaspar Noé.

La organización del certamen anunció este jueves las nuevas inclusiones que completan la competición oficial del certamen (que comienza el 14 de mayo): el filme de Tarantino y Mektoub, my love: Intermezzo, del tunecino Abdellatif Kechiche.

"Temimos que la película, que sale a finales de julio, no estuviera preparada, pero Tarantino, que no ha abandonado la sala de montaje en cuatro meses, es un auténtico hijo de Cannes, fiel y puntual", destaca en una nota el delegado general del festival, Thierry Frémaux, que confirma su presencia en el certamen 25 años después de la Palma de Pulp Fiction.

Finalmente, será proyectada en 35 milímetros en presencia de sus actores, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, en una "declaración de amor al Hollywood" de la infancia de Tarantino, "una visita rock al año 1969 y una oda al cine".

En una sesión especial de medianoche, Noé presentará Lux Aeterna, un mediometraje de 50 minutos con Béatrice Dalle y Charlotte Gainsbourg, que es un ensayo "misterioso, enérgico, brillante" y una incorporación inesperada" del franco-argentino a la selección oficial, según la organización.

Chicuarotes, segundo largometraje del actor y director García Bernal, se proyectará dentro de las Sesiones Especiales de Cannes. El filme se adentra en la sociedad mexicana a través de la historia de unos adolescentes que ofrecen "una mirada tierna, a la medida de un país eterno al que el cine mexicano rinde homenaje película tras película".

En esta misma sección la organización ha incluido al chileno Patricio Guzmán -exiliado en Francia tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet-, que exhibirá La Cordillera de los Sueños, en la que filma "la inmensa columna vertebral reveladora de la historia pasada y reciente de Chile".

Completan la agenda de esta edición, que se celebra en la ciudad francesa del 14 al 25 de mayo, la directora rusa Larissa Sadilova, con Odnazhdy v Trubchevske, y el italiano Lorenzo Mattotti, con La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ambas dentro de la sección Una Cierta Mirada.

Como Sesiones Especiales entraron también la documentalista Leila Conners, con una nueva denuncia planetaria sobre el desastre climático en Ice on Fire, junto a DiCaprio, y el director estadounidense Dan Krauss, con Ward 5B, una película sobre los enfermos de sida en la California de los años 80.