Claves para no perderte nada en el Festival de Cine de San Sebastián

Esta noche comienza una nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián, la cita marcada en rojo en el calendario de cualquier amante del séptimo arte en nuestro país. El Zinemaldia es el único certamen de clase A que hay en España, pero no es tan elitista como Cannes o Venecia. San Sebastián se debe a su público, y para ellos son las películas. Mientras que en La Croissette sólo se puede acceder a las proyecciones si eres prensa o tienes una invitación, aquí es fácil (si eres previsor) entrar al imponente Kursaal a disfrutar de una de sus películas.

Las colas que se forman son épicas, y si el tiempo lo permita también las aglomeraciones para ver la Alfombra Roja todas las noches. En su 66 cumpleaños San Sebastián ha presentado una de las ediciones más atractivas, a priori, de los últimos tiempos. Estas son sus claves.

Una inauguración en español

Para dar el pistoletazo de salida, San Sebastián ha tirado de un viejo conocido de la casa, un amigo de toda la vida. Ricardo Darín produce y protagoniza El amor menos pensado, el filme dirigido por el productor argentino Juan Vera en su salto a la dirección. No han arriesgado ni han traído estrellas de Hollywood, sino que han optado por alguien querido por todos y un seguro de vida que siempre acude a la llamada del Zinemadia. Junto a él otra grade del cine de su país, Mercedes Morán, en una comedia romántica para mayores de 50 años.

Ricardo Darín en el Zinemaldia. EFE

La Sección Oficial

El plato fuerte del festival siempre es la Sección Oficial. Ahí es donde se juegan la gloria las películas elegidas, ya que compiten por la Concha de Oro, un premio que en otras ocasiones ha recaído en filmes como The disaster artist. La competición de este año tiene a grandes nombres el cine de autor. Calire Denis y Naomi Kawase, habituales de Cannes y Venecia, estarán en liza por el premio final, igual que Peter Strickand, uno de los cineastas más originales y sorprendentes de los últimos años que compite con un filme de trama delirante sobre un vestido maldito.

Presencia española

Como siempre la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián presta especial atención a nuestro cine. Cuatro películas compiten por la Concha de Oro. Dos de sus directores, Carlos Vermut e Isaki Lacuesta, ya se la llevaron en otras ocasiones. Los otros dos, Rodrigo Sorogoyen e Icíar Bollaín, intentarán tocar la gloria con El reino y Yuli.

La verdadera estrella será José Luis Cuerda, que tras años de ausencia presenta fuera de concurso la que podría ser su última película, Tiempo Después, un filme con el espíritu de Amanece que no es poco y un reparto coral magnífico que animará la alfombra roja.

Las estrellas

A San Sebastián siempre se le reprocha que no trae estrellas, pero este año la jugada ha salido perfecta y no pararán de desfilar. El primer día vendrán Ryan Gosling y Claire Foy a presentar First Man, y el último Bradley Cooper hará lo mismo con su versión -la dirige y protagoniza- de Ha nacido una estrella.

Entre medias veremos a Timothee Chalamet, el actor más prometedor de Hollywood, a Juliette Binoche y hasta Robert Pattinson, que se ha convertido en uno de los actores preferidos por los autores más experimentales.

Lady Gaga y Bradley Cooper en Venecia Reuters

Las Perlas

Uno de los atractivos del Festival de San Sebastián es la sección Perlas, en las que se juntan lo mejor que ha pasado por el resto de certámenes, dando a los espectadores la posibilidad de ver joyas que compitieron en Cannes, Venecia, Sundance o Berlín. Entre ellas, además, se elige a la ganadora del premio del público.

Este año la selección es inmejorable: First Man, Ha nacido una estrella, Roma, Girl, Petra y otras muchas que lucharán por el favor del público.

Los premios Donostia

Cada año se entregan premios honoríficos que reconocen la carrera de algún actor o cineasta. En esta ocasión serán tres los que los recojan, y los tres vendrán a San Sebastián. El primero será Danny DeVito, el mítico actor de Los gemelos golpean dos veces y director de un filme de culto entre los más jóvenes como Matilda.

La gran dama del teatro británico, Judi Dench, recogerá el segundo. Es una de las mejores intérpretes del mundo, y ganó el Oscar por su contundente -y breve- aparición en Shakespeare in love. En los últimos años puso rostro a M, la mítica jefa de James Bond.

El tercero es una deuda pendiente del festival que llega en el mejor momento. El japonés Kore-Eda ha participado en la Sección Oficial en varias ocasiones, y si no ha presentado sus películas en Perlas, donde ha ganado el premio del público en alguna ocasión. En 2018 consiguió por fin la Palma de Oro, y el Zinemaldia lo celebra con este premio honorífico.

La actriz Judi Dench. Neil Hall Reuters

Las actividades paralelas

Como siempre el Festival estará acompañado de muchas presentaciones y actos paralelos. El primer fin de semana se entregará el Premio Nacional de la Cinematografía a Esther García, productora de El Deseo, la empresa de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar. Al día siguiente el Zinemaldia firmará junto a la asociación de mujeres cineastas (CIMA), la carta por la paridad para avanzar hacia una mayor presencia de realizadoras en San Sebastián, que a pesar de ello, ya ha avanzado que no impondrá cuotas.

Las galas

Una de las novedades de este año serán las galas. Hasta ahora se limitaban a presentar de forma repetitiva y rutinaria las películas que se presentarían, pero este año Borja Cobeaga y Diego San José han cogido los mandos para divertir y reírse de los tópicos sobre el festival.