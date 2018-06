Gas Natural abandona al cine español

El cine español ha perdido a uno de sus grandes mecenas. Una de las empresas que desde 2012 se había volcado con la promoción de nuestras películas ha dejado tirada a la industria. Se trata de Gas Natural Fenosa, que ha sido un apoyo fundamental para los festivales de cine organizados en nuestro país y para la difusión de la cosecha de cada año a través de los ciclos itinerantes que organizaban.

Tal como ha podido saber este periódico el patrocinio de Gas Natural ha terminado debido a un cambio de política. Dichas fuentes aseguran que la empresa no quiere tener al cine español como uno de sus beneficiarios. Málaga fue el último certamen que pudo disfrutar de este acuerdo comercial, pero los siguientes han perdido a un mecenas fundamental.

El primero que lo sufrirá será el Festival de Cine de San Sebastián, que ha confirmado a EL ESPAÑOL que este año ya no tendrán a Gas Natural entre sus patrocinadores. Ocurrirá lo mismo en el Festival de Sitges, otro de los beneficiarios del apoyo de la empresa y que ya este año no tendrá su apoyo económico.

Benito Zambrano en un rodaje. EFE

La Asociación de Informadores Cinematográficos también perderá este mecenazgo de cara a la organización de la gala de los Premios Feroz, celebrada siempre a finales de enero.

Entre los perjudicados por este giro que deja fuera al cine español también se encuentra la Academia de Cine. Si bien Gas Natural nunca patrocinó la ceremonia de los Goya, sí que organizaba unos ciclos itinerantes que viajaban por toda la geografía española difundiendo los títulos más importantes del curso español. Desde la Academia también confirman que la gira de este verano, firmada con anterioridad, será la última.

La cadena de cines Cinesa también perderá a la empresa como patrocinador. La empresa de distribución tenía hasta ahora más de 40 salas en las que se accedía por un arco con la imagen de la empresa y un lema que explicitaba su compromiso con el cine español. Este acuerdo también se ha acabado, tal como cuentan fuentes de la empresa, que explican que estos días está previsto que se retiren las imágenes promocionales y que esto se debe a que Gas Natural ha preferido cambiar el área de inversión y abandonar todo lo que tiene que ver con el cine español.

Desde el equipo de la Compañía aclaran que esta situación responde a una “reorganización de la compañía desde diferentes puntos de vista” y que todo depende del “nuevo plan estratégico -que se presenta la semana que viene-”. “Se están reformulando las áreas de negocio, ha habido cambios en la estructura directiva y esto es una reflexión que también afecta al posicionamiento de marca. No se trata de que hayamos cancelado compromisos, sino que estamos en un periodo de reflexión. Los festivales no se acuerdan por 20 años se renuevan o no se renuevan, y este año por este periodo de reformulación no se han renovado”, confirman desde Gas Natural, aunque aseguran que esto no quiere decir que pasado esta reflexión el cine vuelva a entrar en sus planes, algo que hasta que no se aclare esta situación no saben si ocurrirá de nuevo.