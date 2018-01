Despedido por explicar a alumnos de nueve años desnudos de la Historia del Arte

Una escuela de primaria en Cache Valley (Utah) ha decidido despedir a un profesor de Historia del Arte, porque asegura que los estudiantes se sentían incómodos con los desnudos de la historia de la pintura que el maestro Mateo Rueda mostraba en clase. Uno de los padres alertó a la policía y acusó al profesor de enseñar pornografía a los alumnos de quinto y sexto grado (nueve y diez años). La expulsión coincide con la petición de retirada de un cuadro de Balthus, del MET de Nueva York.

Los alumnos tenían que hacer un ejercicio de estudio del color y Rueda invitó a sus estudiantes a que fueran a la biblioteca y consultaran libros de arte y unas cajas con postales, que incluían grandes iconos de la Historia del Arte. Entonces, Rueda se dio cuenta del contenido de esas cajas, que estaban allí mucho antes de que él comenzara a enseñar en la escuela.

Modigliani pintó en 1917 el desnudo de Iris Tree, incluida en la caja de postales de Phaidon.

“Presumiblemente, habían sido utilizados por los estudiantes muchas veces antes. Para mi sorpresa, algunas de las postales contenían desnudos”, explica el profesor en su Facebook. “Algunos estudiantes expresaron incomodidad acerca de algunas de las imágenes, por lo que inmediatamente retiré a los alumnos de las postales que sentí que podrían hacer sentir incómodos”.

Iconos o porno

Rueda habló con la delegación de FOX en Utah y explicó que hubo alumnos que le avisaron de que había algunas imágenes que les resultaban incómodas y pensaban que eran inapropiadas. “La mayoría de los niños se reían”. El maestro trató de explicar que las pinturas formaban parte de un todo, para que los niños entendieran que las imágenes no eran incorrectas, sino una obra de arte. “Las imágenes son parte de la historia, son iconos”, añade el profesor despedido.

Rueda alentó a sus alumnos a hablar con sus padres sobre las pinturas y estos se quejaron en la escuela y llamaron a la policía, que inició una investigación y requisaron las postales. El fiscal del condado ha decidido no presentar cargos tras entender que no son imágenes pornográficas. La oficina del sheriff ha cerrado el caso, pero Rueda no ha sido rescatado del despido.

La bañista de 1808, pintada por Jean Auguste Dominique Ingres.

El material lo había comprado el colegio tres años antes. Eran ocho cajas de 100 tarjetas postales cada una, distribuidas por la editorial Phaidon. En el set estaban incluidas la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, los Girasoles de Vincent Van Gogh y otras obras de Botticelli, Gauguin o Monet. Algunas de las imágenes del arte europeo mostraban mujeres desnudas, como Iris Tree (de Modigliani), Odalisca (de Francois Boucher) y La bañista de Valpinçon (de Ingres).

'Best-sellers' editoriales

La editorial especializada en arte asegura en la promoción de estos materiales que cada caja contiene iconos best-sellers, “divertidos, informativos y bellamente presentados”. Cada postal contiene un fragmento de los textos incluidos en el “exitoso” The Art Book, “lo que hace que el arte sea verdaderamente accesible”. Phaidon señala que es un “regalo perfecto” para compartir las obras de arte favoritas o “exhibir” las piezas (de unos 15 centímetros) en casa.

“Expliqué a la clase que el arte a veces puede mostrar imágenes que no siempre son cómodas para todos, que el arte se entiende mejor cuando se coloca en su contexto adecuado, que el cuerpo humano se representa a menudo en el arte y que las imágenes de la escuela pertenecen a una colección de iconos de la Historia del Arte y son un patrimonio de la humanidad”, escribió Mateo Rueda en un mensaje a un padre, compartido en su Facebook.