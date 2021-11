Los libros en español que triunfan en Emiratos Árabes: "Aquí la puerta a Oriente es Sharjah"

Hipatia, la gran filósofa y matemática griega, estaría orgullosa de ver cómo miles de visitantes pueden observar la portada del libro que la honra por su trabajo y su aportación al mundo. El libro está en español (editorial Vegueta) en mitad de un stand llenos de títulos en árabe, y la mayoría de los que paran sus ojos sobre la portada llevan en la cabeza el pañuelo: la gutra, en el caso de los hombres, el hiyab, en el caso de las mujeres.

Hipatia, la gran maestra de Alejandría es sólo uno de los cientos de libros en castellano que han llenado el stand de España en la SIBF, Feria del Libro de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), la más importante del mundo árabe y que reúne, en esta 40 edición, a más de 1.632 editoriales de todo el mundo siendo nuestro país el invitado de honor.

La exportación de libros en España siempre ha tenido un mercado natural, que es Latinoamérica. El idioma y la cultura compartida son una ventaja para que los distribuidores españoles hagan sus negocios en ese lado del mundo. Sin embargo, la historia también es común hacia los países árabes y, para la industria del libro, la mejor forma de entrar en esa zona es Sharjah, uno de los siete emiratos que conforman el país.

Parte del stand de España en la Feria de Sharjah. C. Serna

La mayoría de libros del stand español son infantiles y juveniles, ya que es la especialidad de la feria que el ministro de Cultura español, Miquel Iceta, ha recorrido este miércoles acompañado del embajador español en Emiratos, Íñigo de Palacio.

"La feria de Sharjah para nosotros es muy importante. Para España es clave el mercado latinoamericano, en el que tenemos una presencia muy significativa. El europeo, en el que estamos creciendo y estuvimos certificando esa voluntad en la feria de Fráncfort; pero ahora queremos abrir más puertas a Oriente y la puerta de Oriente al libro es Sharjah, por eso estamos aquí", ha insistido el responsable español.

En su primera vista a los Emiratos, Iceta ha querido mostrar su apoyo a las editoriales y distribuidores que llevan tres días abriendo negocios para el gran mercado árabe, con mucho éxito, según han contado los propios empresarios, pero también va a visitar el pabellón de España en la Expo de Dubái y firmar un acuerdo de cooperación deportiva con el emirato.

"He sido recibido por el emir de Sharjah y me he quedado sorprendido por la sensibilidad cultural de este emirato que ha querido encontrar en la cultura y en el libro uno de sus elementos diferenciadores y de identidad. El emir me ha demostrado que es un hombre fascinado por la cultura y muy consciente de los lazos que nos unen por la cultura árabe. Hemos constatado afinidades y la voluntad de cooperación entre los dos gobiernos", ha añadido Iceta.

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, durante su visita a Sharjah. Twitter

Luis Zendrera, gerente de la editorial Juventud y presidente de la Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil, ha asegurado que en los primeros tres días para profesionales —la SIBF está abierta al público hasta el 13 de noviembre— "se han vendido y comprado muchos derechos. Ha sido un no parar".

"En estos países vendemos derechos para que ellos traduzcan y sí que hay mucha demanda de la literatura infantil y juvenil en España que no había tenido nunca. Hace años costaba vender derechos no ya a países asiáticos, sino a Reino Unido o Francia, y ahora están comprando muchos porque la calidad de los autores españoles es muy alta. Los países árabes están cogiendo más protagonismo y hay editores españoles que vienen desde hace muchos años a esta feria y con mucho éxito", ha explicado a EL ESPAÑOL Zendrera.

Curiosamente, en literatura infantil y juvenil española están triunfando, como siempre, los libros sobre valores y etiquetas, pero desde hace unos años pega muy fuerte los libros sobre conocimientos. "Por ejemplo el primer libro de física cuántica para 7 y 8 años o sobre el cerebro humano... Están en auge y muchos maestros los usan como herramienta para trabajar dentro del aula".

Imagen del pabellón español en la Feria de Sharjah. C. Serna

Pero en esta feria que ha arrancado bajo el lema "Siempre hay un libro adecuado", no sólo hay libros de niños en el stand español, también tiene presencia de editoriales como Planeta, Zahorí Books, Flamboyant o la de la Universidad de Navarra. Y todos ellos serán donados a una nueva biblioteca con financiación española cuando termine la SIBF.

En esta 40 edición también estará presente el Premio Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah, que se mezclará con autores de los más vendidos, ilustradores y hasta guionistas de algún que otro éxito de Netflix. En total, albergará 15 millones de libros de 83 países lo que supone 1,3 millones de títulos únicos y 110.000 que se presentarán exclusivamente en Sharjah.

La agenda de la feria para esta edición también prevé más de 1.000 actividades, incluidas 440 sesiones culturales, 355 espectáculos, seminarios y talleres para niños dirigidos por expertos de nueve países.

