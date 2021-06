El Cigala rompe su silencio tras su detención: "Admiro y amo a las mujeres"

Después de la noticia de que Diego 'El Cigala' quedaba en libertad tras declarar en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid por la denuncia de su pareja que le acusaba de malos tratos, el artista acaba de lanzar un comunicado desde Jerez de la Frontera explicando sus "poco acertadas" declaraciones a su salida.

El cantante declaró a Europa Press que estaba muy contento y que se iba a cantar para Málaga a su salida del juzgado. En cuanto al motivo de su detención, respondió: "Seguro que son los dineros, siempre quieren dineros las mujeres". Unas declaraciones que causaron un gran revuelo mediático e hicieron saltar la alerta del movimiento feminista.

"Antes que nada y en medio de la polémica mediática que estoy atravesando, quiero pedir disculpas por mis declaraciones al salir de juzgado de Madrid la semana pasada, totalmente desafortunadas. Después de pasar la noche en comisaría y verme, a mi juicio, injustamente denunciado, en un estado de máxima tristeza y frustración me expresé de manera totalmente errónea. Pluralicé en vez de hablar en singular; no me refería a las mujeres del mundo sino a una sola, en concreto con la que tengo un desencuentro económico", comenzaba en su reciente escrito.

Marcha atrás

Con el proceso legal en marcha, el cantante no ha querido ofrecer información detallada, aunque sí ha querido añadir su opinión al respecto de la expansión de la noticia.

"En este momento no puedo dar más detalles ni declaraciones ya que hay un proceso legal en curso en el que tengo puesta mi total confianza. Una vez se solucione se podrá aclarar este episodio para que no le quede ninguna duda a toda la gente que escucha mi música de mi respeto, admiración y amor por las mujeres.

También quiero agradecer a todas las personas que no me han juzgado y que esperan a que la justicia se pronuncie. Solo entonces sabremos quién ha actuado de mala fe, quién lleva la razón y quién no. Esta mañana, y por segunda vez, un juez me deja libre de manera incondicional con derecho a visitar a mis hijos y con un futuro favorable", relata 'El Cigala'.

"De buena fe"

Con un abrazo como final, el artista finalizaba una carta que dedica a sus seguidores y a todos aquellos que se han hecho eco de la noticia.

"Yo no soy perfecto y he podido cometer errores a lo largo de mi vida. A mí me gusta cantar y celebrar que estamos vivos, pero Dios es mi testigo de que siempre he obrado de corazón y de buena fe. Sin más, gracias por escucharme. Cuídense", concluía Diego 'El Cigala'