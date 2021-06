El escritor Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras

El escritor y periodista Emmanuel Carrère ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021, según ha hecho público el jurado encargado de su concesión. El francés es autor de obras de referencia del género de la autoficción, como El adversario o Una novela rusa; y de novelas sobre personajes inauditos y extravagantes, como Eduarda Limónov. Carrère es sin duda uno de los creadores más relevantes del siglo XXI.

Nacido en París el 9 de diciembre de 1957, el escritor galo se consagró en el año 2000 con la publicación su obra introspectiva y escalofriante sobre el asesino Jean-Claude Romand. En ese libro, que conjuga sus raíces periodísticas con las virtudes del mejor narrador, Carrère abandonó la ficción y comenzó a escribir textos en los que narra su propia experiencia o las vidas reales de otras personas y de personajes históricos. Siempre ha defendido que tanto El adversario como sus obras posteriores no son de ficción:

"La verdad que no sé cuántas veces hay que decir que las cosas son verdad, que ocurrieron como están relatadas. Lo escribo varias veces en el libro y aun así parece que hay gente que no está dispuesta a entender que se puede escribir algo que sea verdad, que hay mucha gente que hace una conexión directa entre 'literatura' y 'novela', que considera que la literatura solo puede ser ficción", señaló en una ocasión.

#ÚLTIMAHORA: Emmanuel Carrère ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021. #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/cbDkbGbAk4 — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) June 9, 2021

Este tipo de textos, en el que se entrecruzan hechos y personajes de la vida real con reflexiones sobre el acto de escribir y la experiencia del propio autor, es también el que aparece en sus siguientes obras, Una novela rusa (2007) o De vidas ajenas (2011), en la que las historias marcadas por la enfermedad, el duelo y la desgracia de varios personajes se entrecruzan, y en la que habla del tsunami de 2004, que vivió en primera persona.

Escritor, guionista y realizador francés, Carrère es diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París. Vivió dos años en Surabaya (Indonesia) trabajando como profesor de francés. Debutó como crítico de cine en las revistas Positif y Télérama. En 1982 publicó su primera obra, Werner Herzog, una monografía sobre este realizador, y al año siguiente apareció su primera novela, L’amie du jaguar.

Publicó después Bravura (1984) y en 1986 El bigote, que en 2005 adaptó al cine y que, en opinión de John Updike, "te deja KO en menos de 150 páginas". El autor ha sido miembro del jurado internacional del Festival de Cannes (2010) y del jurado del Cinéfondation, así como de la sección de cortos de Cannes (2012). En 2015 fue miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Consagración

Pero el verdadero éxito literario de Emmanuel Carrère llegó tras El adversario, con obras como Limonòv (2011), en la biografía de forma novelada a un personaje real que parece surgido de la ficción; El Reino (2015), sobre el nacimiento del cristianismo; Conviene tener un sitio a donde ir (2016), recopilatorio de textos periodísticos y ensayos; o Yoga (2020), su último libro hasta ahora y en el que narra su caída en el infierno de la depresión.

Sobre ese particular universo de autoficción que jalona sus obras, Carrère explicaba en una entrevista con este periódico: "Intento realmente ser sincero, y creo que lo soy, pero la sinceridad y la verdad no son la misma cosa. Hago los mejores esfuerzos para ser sincero, para ser honesto. Y hay otra cosa, en lo de escribir acerca de uno mismo, incluso cosas que pueden parecer no demasiado halagadoras para uno, u honorables: de hecho no hay peligro en eso, en absoluto. Para mí lo que pueda haber de moralmente cuestionable está en lo que escribas sobre otra gente, no sobre ti mismo".

Carrère tiene también una destacada actividad cinematográfica y televisiva, ya sea como guionista, adaptador de novelas, realizador o escenógrafo. Ha realizado también documentales y reportajes y algunas de sus novelas han sido adaptadas al cine, como la ya citada El bigote o La Classe de neige, premio especial del jurado en Cannes (1998).

Carrère ha recibido el Premio Kléber Haedens (Francia, 1988), el Grand Prix de la Science-Fiction (Francia, 1987), el Premio Femina (Francia, 1995) y el Premio Renaudot (Francia, 2011) por Limónov. En 2017 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y recibió el Premio Villa Kujoyama de Kioto (Japón). En la biografía del escritor todavía hay un hueco para el galardón más presitigioso de las letras galas: el Goncourt.