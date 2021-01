Muere Phil Spector por Covid a los 81 años en la cárcel: fue el mítico productor de los Beatles

Phil Spector, el mítico productor de los Beatles, ha muerto por coronavirus a los 81 años de edad mientras cumplía una sentencia por asesinato en prisión, según ha adelantado la BBC.Spector fue diagnosticado con covid-19 hace cuatro semanas y murió ayer en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud. El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers.

El músico y productor llegó a la banda en 1970 gracias al mánager Allen Klein, que llevó a Specter a Reino Unido para que les ayudara a producir un álbum con las sesiones de su fallido Get Back. Spector pasaría a la historia, ya que de aquella reunión y de su trabajo saldría Let it be. Pero no todos los miembros quedaron contentos con el trabajo de Spector.

Paul McCartney siempre criticó el resultado y siempre quiso rehacerlo, algo que pudo conseguir en 2003, cuando sacó una versión del Let it be sin los arreglos del productor llamada Let It Be... Naked. También produjo discos de los miembros del grupo en solitario, como All Things Must Pass de George Harrison o el Plastic Ono Band de John Lennon.

Phil Spector en 2004. EFE

Spector era considerado un genio por su creación de lo que se llamó, "el muro del sonido". Un técnica consistente en grabar múltiples pistas de sonido y superponerlas para crear un sonido compacto y apabullante. Una técnica que ha sido muy influyente en otros músicos y grupos como The Beach Boys quienes por influencia de Spector usaban la técnica del "muro de sonido".

Su vida personal siempre fue convulsa, y desde 2009 cumplía una condena por homicidio en segundo grado en la prisión de Stockton. Se le acusaba del asesinato de la actriz Lana Clarkson, cuyo cadaver se encontró el 3 de febrero del 2003 con una herida de bala en la boca. El productor declararía que fue un suicidio accidental, y permaneció en libertad bajo fianza hasa que comenzó el juicio en marzo de 2007.

El 26 de septiembre de 2007 el juicio fue declarado nulo después de que los doce miembros del jurado no fueran capaces de alcanzar un veredicto, pero en octubre de 2008 el juicio se repitió y en abril de 2009 fue declarado culpable y condenado a un mínimo de 19 años de cárcel. Un caso que conmocionó a todo el mundo y que incluso dio lugar a una miniserie escrita por el dramaturgo David Mamet sobre el juicio en la que el mítico Al Pacino daba vida a Phil Spector, un papel por el que optó al Emmy y al Globo de Oro.