Pitingo arremete contra el Gobierno: “Ya estamos cansados de estos proetarras y comunistas”

Pitingo está desatado en Twitter. Desde hace horas, ha eclipsado todos los temas de debate lanzando tuits incendiarios contra el Gobierno. “Que se presenten los yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. Vergonzoso lo que está pasando en este país. Ni olvido ni perdón”, ha escrito. Quien tampoco ha tardado en contestarle ha sido José Manuel Soto: “Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino. Al final obligarán a la Guardia Civi y a las víctimas del terrorismo a pedir perdón a ETA. Yo tengo muy claro quiénes son los buenos y quiénes los malos, y el gobierno prefiere estar del lado de los malos…”.

Pitingo ha contado que es “hijo y hermano” de guardias civiles: “Viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos… no podíamos decir que éramos hijos de guardia civil, teníamos que mirar los bajos del coche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba, etc. No pienso callarme más”, ha advertido. “En Madrid viví en un cuartel y sí, había miedo. No entiendo cómo podéis hacer gracias con el terror que había. Tan hijo de puta es el que mata como el que lo defiende. Sinvergüenza”.

El cantante ha arremetido contra Sánchez y ha asegurado que este Gobierno está compuesto por “proetarras, comunistas e independentistas” y que ya son muchos los que están “hartos” y están “despertando de este horror”. “ETA sigue existiendo cuando el presidente Pedro Sánchez dio el otro día el pésame a uno de ellos. No ves más porque no queréis”, ha insistido. También ha recordado que Podemos apoyó a su candidata por Ávila: “La asesina. vergüenza os tendría que dar. Sois unos fascistas comunistas de mierda”.

Después de que se abriese la caja de los truenos en las redes -la mayoría de comentarios contra el flamenco, al grito de “fascista” y acusándole de relaciones con Vox-, Pitingo ha comentado lo siguiente: “Dicen que la música amansa a las fieras, pues esto va para todos los ofendidos y maleducados que me han insultado de todo, llamándome gitano, analfabeto, facha, etc. Así es como reaccionáis. Antes roto que doblarme”.