El Teatro Real limita el aforo al 65% en cada una de sus zonas tras la polémica de 'Un ballo'

Parece que la polémica generada el pasado 20 de septiembre en el Teatro Real llega a su fin. Tras las quejas de un pequeño grupo de asistentes que alegaba falta de distancia de seguridad entre las butacas del público, el Teatro ha decidido reaccionar y tomar medidas: limita a un 65% el aforo en las zonas delimitadas del Teatro Real.

Según el comunicado emitido, "desde ayer por la tarde se está contactando con los abonados con entradas correspondientes a cada área para informarles del protocolo de seguridad sanitaria vigente en el Teatro". Asimismo, se les ha propuesto, si fuera necesario, reubicar sus localidades o, en su defecto, la devolución del importe de las entradas.

En todo momento, tal y como anunció el presidente de la institución, Gregorio Marañón, el Teatro Real ha cumplido todos los requisitos. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid permite ahora que los teatros cubran hasta un 75% de su aforo y no obliga a la separación entre los asistentes al espectáculo. En este sentido, como puede observarse en las imágenes de protesta, en las butacas del gallinero apenas había distancia alguna, mientras que en las primeras filas abundaban espacios sin ocupar. No obstante, el aforo de la función de la ópera Un ballo in maschera era del 51,5% concretamente.

Protestas en el Teatro Real

"Estamos comprometidos con hacer un lugar seguro y el Teatro Real ha cumplido todas esas normas", aseguraba Marañón. De todos modos, "con el fin de atender a la demanda expresada por algunos espectadores", el comunicado da un paso más para prevenir cualquier tipo de contagio en cada una de las zonas accesibles al público. Asimismo, recuerda el estricto protocolo que sigue el Teatro Real a la hora de cumplir las medidas de higiene: alfombras desinfectantes, gel hidroalcohólico, oferta de mascarillas y medición de temperatura en todos los accesos al teatro, áreas de movilidad limitadas dentro del edificio e incluso servicio médico asistencial durante las representaciones.

Al fin y al cabo, tal y como declaraba Ignacio García-Belenguer, director del Teatro Real, a EL ESPAÑOL, la imagen que quieren dar es la de una cultura segura. El comunicado finaliza agradeciendo el respaldo de las instituciones oficiales, la colaboración de sus patrocinadores y la labor de todos los trabajadores en estos tiempos duros de pandemia.

Para concluir, han transmitido que aquellos espectadores con residencia en las zonas de semi-confinamiento delimitadas por la Comunidad de Madrid podrán recuperar el importe de su localidad acreditando la dirección postal de su domicilio.