El mensaje secreto (y la letra completa) de las dos nuevas canciones de Amaia de OT

"Me gusta bailar delante del espejo, me imagino que me ves y me emociono por dentro. Me gusta saltar encima de mi cama, me imagino que tú eres la almohada. Pero luego cuando estoy junto a ti no me atrevo y me guardo cosas interesantes para decir", canta Amaia en uno de sus dos nuevos temas, Cosas interesantes para decir. "Sé un poco comprensivo, no tengo tanta experiencia, pero en mi cabeza está mi verdad del universo", reza el estribillo.

"Me gusta andar con los auriculares, sobre todo cuando podría encontrarme contigo. Me gusta correr como si llegara tarde pero sólo me hago la interesante. Yo quiero que te metas en mi nariz y llegarás a mi cerebro, verás cosas increíbles, y así podrás entenderme mejor (...) Sé que es un poco egocéntrico pero lo digo muy en serio", guiña. Es una canción hermosa donde la artista retrata la dificultad para ser ella misma delante de la persona que ama, las inseguridades, las enormes barreras de la comunicación, el nerviosismo y el proyectar una imagen más encantadora, más entera, más rotunda.

Amaia siente que tiene mucho que decir, que querría compartir con su amor sus filias y sus fobias, sus pensamientos y sus rarezas, pero se paraliza de miedo. En uno de sus versos, achaca este temor a su propia juventud, a su falta de experiencia, y le pide a su romance que sea "comprensivo", que haga un esfuerzo para hacerse pequeñito y colarse en su cabeza, allí donde está la verdad, su genuina concepción del mundo y sus secretos deseos.

En La victoria, por su parte, desliza: "Yo no sé si es para mí lo que hay aquí, todo el mundo está feliz y me hablan a mí. Tú, ven aquí. Porque voy a morir. Van a venir riendo hacia mí", canta.

"No sé qué se pensarán, algo va mal; nadie dice la verdad y yo ando hacia atrás. Van a explotar de felicidad, tú, llega ya, vamos a luchar (...) Todos me ven pero nadie me mira. Vamos a mentir, vamos a engañarnos juntos, todos juntos", entona. La parte clave de este tema es el "todos me ve pero nadie me mira": es una sensación similar a la de Cosas interesantes para decir pero versión global, versión social, no sólo romántica.

Es la idea de que sigue siendo un diamante en bruto y se siente un poco perdida entre la confusión ambiental. Está buscando una válvula de escape para poder mostrar sus cartas y su verdadera personalidad. A la vez, rechaza el cinismo del mundo y no quiere participar del teatrillo, del circo que ve ahí afuera, donde todo son caretas y ficciones wannabe.

Éxito en su álbum debut

Se trata de dos temas que la joven intérprete y compositora navarra -ganadora de OT y representante de España en Eurovisión- venía tocando en todos sus directos, pero que no había dejado registradas aún en un estudio.

Según ha informado ella misma a través de su cuenta de Instagram, la grabación se ha producido en los estudios barceloneses de Sol de Sants, dirigidos por el músico y productor Alberto Pérez Sol de Sants. Junto a ella ha participado el resto de la banda que la acompaña habitualmente de gira: Paula Vegas (piano, sintetizadores), Miquel Sospedra (bajo), Aleix Bou (batería) y Núria Graham (guitarra y coros).

Su álbum de debut, titulado Pero No Pasa Nada, se convirtió en el disco más vendido y más escuchado en España en su semana de salida y confirmó las opciones de esta intérprete y compositora en la música. Todo este tránsito del anonimato a la fama nacional, la grabación de su primer trabajo y el comienzo de su primera gira en solitario quedaron recogidas en un reciente documental, "Una vuelta al sol", en Amazon Prime Video.