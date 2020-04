La monumental bronca de Echanove a Uribes: "Yo seguiré siendo actor; tú, ministro de Cultura, no"

"Vamos a salir todos adelante en la cultura. Todos, no se va a quedar ni uno atrás. ¿Me entiendes, Uribes? Ni uno. Bueno, alguno se queda. Quiero decir, el que no defiende a su sector. El que cayó como un paracaidista en este ministerio. Ese se va a quedar atrás", comienza a disparar desde su Instagram el actor Juan Echanove, dirigiéndose al ministro de Cultura. Recuerden que el responsable político aún no ha manifestado medidas concretas -a pesar de que en otros países europeos sí se han destinado ayudas específicas para revitalizar a un sector herido de muerte por esta crisis-, ha pedido tiempo al tiempo y ha apuntado que "primero va la vida y después el cine", citando a Orson Welles.

A todo eso ha contestado un Echanove enfurecido, interpelándole directamente: "¿Sabes lo que pasa? Nosotros llevamos soportando esto desde el comienzo de la democracia, y se lo voy a explicar: cada cosa que ocurre cae sobre la cultura como una losa de granito. Cada problema que hay. Y mientras que en otros países como Alemania o Francia la cultura se ha declarado un bien de primera necesidad con medidas especiales para protegerla -porque no van a permitir que la cultura de su país se vaya por el desagüe-... usted, no. Usted cita a Orson Welles. Pero, ¿cómo no se te caen los dientes citando a Orson Welles? De verdad. Pero, ¿de qué vamos ya? ¿Orson Welles tú, Uribes? ¿De qué vas?", continúa.

"La sarta de estupideces de tus declaraciones hacen que nosotros nos demos cuenta de que desconoces el sector, de que no eres nuestro ministro. Qué pena, coño, Uribes, estar con tu gente... ¿tanto te ha costado? ¿Primero la vida y después el cine? ¿Eres muy brillante? Te voy a decir una cosa: Pepe Guirao nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. Carmen Alborch nunca habría dicho lo que has dicho tú. Alfonso Guerra nunca habría dicho lo que has dicho tú. En lo que a mí respecta, ya no eres mi ministro de Cultura. Porque si no hay cultura, para qué coño quiero un ministro. Me tienes caliente, Uribes. Iñigo Méndez de Vigo nunca habría dicho lo que has dicho tú, Uribes", persiste.

Además, hace referencia a la huelga de contenidos culturales que ha promovido el sector, como protesta por el inmovilismo del Gobierno. "Nos tienes en huelga, mañana y pasado. La cultura online se queda en huelga. Eres el primer ministro de la democracia que provoca una huelga en el sector online. Felicidades, tío, yo me sentiría orgulloso".

Va la estocada final: "Llevo muchos años viendo pasar a muchos ministros de Cultura, y yo seguiré siendo actor. Pero tú no seguirás siendo ministro de Cultura, porque este sector no te lo va a permitir. Hazte ministro de Deportes, coño, que es lo tuyo".