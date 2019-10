Dos ultras católicos roban y tiran al río Tíber cinco ídolos amazónicos de una iglesia de Roma

Los cinco ídolos amazónicos de la Pachamama que se encontraban en la parroquia Santa María en Traspontina, cercana del Vaticano, han sido robados este lunes y tirados al río Tíber, según ha informado el diario local Corriere della Sera.

Las tallas de madera, con forma de mujer amazónica desnuda y embarazada, han sido sustraídos por dos hombres católicos ultraconservadores, que han admitido poco después haber llevado a cabo el hurto por considerarlos ídolos paganos amazónicos.

Las estatuas se encontraban junto a otros objetos amazónicos de la iglesia y eran réplicas de la utilizada en la ceremonia que se realiza en octubre en uno de los jardines del Vaticano en presencia del Papa Francisco. Los conservadores la consideran indignante y acusan a la Santa Sede de permitir la presencia de una diosa pagana en tierra sagrada.

El Vaticano ha indicado en varias ocasiones que la estatua es un símbolo de la vida. El jefe de comunicaciones, Paolo Ruffini, ha asegurado que se trata de una "payasada".

En un vídeo en YouTube grabado por uno de los presuntos autores explciaba su razonamiento para llevar a cabo el hurto:

"Esto se hizo por una sola razón: Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Madre bendita, y todos los que siguen a Cristo, están siendo atacados por miembros de nuestra propia Iglesia.

¡No aceptamos esto! ¡Ya no nos quedamos en silencio! ¡Comenzamos a actuar AHORA! Debido a que amamos a la humanidad, no podemos aceptar que las personas de cierta región no se bauticen y, por lo tanto, se les niegue la entrada al cielo. Es nuestro deber seguir las palabras de Dios como lo hizo nuestra santa Madre. No hay un segundo camino de salvación. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!"