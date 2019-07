Ainhoa Arteta confiesa que fue violada en Nueva York: "Casi me matan"

La soprano española Ainhoa Arteta ha revelado que fue víctima de una violación hace unos años en Nueva York, ciudad en la que estaba estudiando Interpretación en el Actor's Studio. Así lo ha confesado durante una entrevista con Isabel Gremio en el programa Retratos de Televisión Española.

Arteta ha señalado que el traumático episodio tuvo lugar "al principio de estar allí, en la carrera, cuando vivía todavía en una zona que era de día, el mercado de la carne y de noche [iban] las prostitutas, los proxenetas, las drogas... Había un submundo tremendo y yo a las noches llegaba tarde porque estaba cuidando a una familia y a una niña".

La soprano ha descrito el suceso, que tuvo lugar el día que le dieron su primera ópera y cuando se iba a su casa con la partitura de Clorinda, como "un episodio muy fuerte en mi vida, que me marcó muchísimo, casi me mata". "Ya no solo fue violarme, sino que casi me mata esa persona", ha confesado, sin dar más datos sobre el agresor.

"Al día siguiente yo no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para para pensar en lo que me había pasado. Obviamente, la policía ya me había dicho que si no me había matado podía estar contenta", ha añadido. "Es algo que te deja marcado toda tu vida y cuando alguien se me acercaba, solo por el mero hecho de acercarse, un approach sexual porque le gustaba o por otra cosa, era la cosa que más me podía repugnar. Lo he rechazado de manera muy contundente y hasta con mala educación".

Arteta ha reconocido que su sexualidad "ha sido siempre un problema" y ha concluido diciendo que "ahora lo puedo hablar, pero durante más de una década estuve sin poder verbalizar esta historia".